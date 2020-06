Arsenal anuncia renovação com David Luiz e confirma compra de Pablo Marí

(Foto: Stuart MacFarlane/Arsenal FC)









O Arsenal anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato com o zagueiro David Luiz. O brasileiro, que tinha compromisso até o próximo dia 30 de junho, vestirá a camisa dos Gunners por mais uma temporada.





Além de David Luiz, o Arsenal confirmou a aquisição do zagueiro espanhol Pablo Marí, ex-Flamengo. E também a do lateral português Cedric Soares, ex-Southampton. Ambos estavam no clube londrino por empréstimo com opção de compra. Os valores das negociações e a duração dos novos contratos não foram revelados pelo Arsenal.





“Pablo completará sua transferência formal do Flamengo em um contrato de longo prazo quando a janela de transferências for aberta no próximo mês”, diz o comunicado oficial do Arsenal.





Segundo apuração do GloboEsporte.com, o Flamengo vai receber 8 milhões de euros de forma garantida do Arsenal. E pode receber mais 8 milhões de euros em variáveis. Ou seja, o total na negociação tem potencial para chegar a 16 milhões de euros.





Diretor-técnico do Arsenal, o brasileiro Edu Gaspar celebrou os desfechos positivos das negociações e falou sobre David Luiz e Pablo Marí.





- Estou muito feliz que teremos esses jogadores em nossa equipe para o futuro. David é um jogador muito importante para nós. Sua comunicação com a equipe dentro e fora do campo ajuda a todos. Desde que Mikel (Arteta, técnico) chegou aqui, ele estava pedindo um zagueiro central com o pé esquerdo. Ficamos muito satisfeitos com Pablo - seu comportamento, a maneira como ele está treinando, sua mentalidade e sua qualidade. Infelizmente, ele tem essa lesão, mas é claro que estamos muito felizes em mantê-lo para o futuro – afirmou Edu, revelando ainda que o meia Ceballos estendeu empréstimo até o fim da atual temporada junto ao Real Madrid.





Globo Esporte