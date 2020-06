Arsenal goleia Charlton em amistoso que simula protocolo para retorno do Campeonato Inglês

(Foto: Stuart MacFarlane/Arsenal FC)







A 11 dias do retorno oficial no Campeonato Inglês, o Arsenal fez seu primeiro teste para ganhar ritmo e se familiarizar com os novos protocolos de uma partida oficial. A equipe londrina recebeu em seu estádio o Charlton, da Segunda Divisão, e goleou por 6 a 0.





Antes da bola rolar, funcionários do Arsenal higienizaram boa parte das instalações por onde passariam os jogadores. Até mesmo a bandeirinha de escanteio e as traves dos gols. Todos permaneceram com máscaras, com exceção de quem estava atuando e dos técnicos, durante a partida. Os reservas se mantiveram nas arquibancadas, em distanciamento social.





Em campo, Lacazette abriu o placar com um belo gol, cuja jogada iniciou após bom lançamento de David Luiz. Aubameyang fez o segundo ainda na primeira etapa. Depois do intervalo, o jovem atacante Eddie Nketiah se destacou, com três gols, e Joe Willock completou a goleada.





O técnico Mikel Arteta, que foi diagnosticado com coronavírus no meio de março, lançou a campo o seguinte time titular: Leno; Bellerin, Mustafi, David Luiz, Tierney; Guendouzi, Maitland-Niles; Nelson, Ozil, Aubameyang; Lacazette.





O Arsenal ocupa a nona posição do Campeonato Inglês, com 40 pontos, oito a menos que o Chelsea, time que abre o G-4. A volta pela competição será em partida atrasada da 28ª rodada, contra o Manchester City, fora de casa, no dia 17 de junho, às 16h15 (de Brasília).





O Charlton ocupa a zona de rebaixamento da Segunda Divisão da Inglaterra, em 22º. O torneio foi paralisado após a 37ª rodada da temporada regular e deve voltar a partir do dia 20, ainda sem horários confirmados.





Globo Esporte