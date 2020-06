Arsenal marca no fim, vence o Sheffield e vai às semifinais da Copa da Inglaterra

O Arsenal segue com a chance de levantar um troféu na temporada. Os Gunners venceram o Sheffield United por 2 a 1, neste domingo, e avançaram às semifinais da Copa da Inglaterra - único torneio em que ainda disputam o título em 2019/20. Ceballos marcou aos 45 do segundo tempo o gol do triunfo. Pépé abriu o placar, e McGoldrick empatou.





Os Gunners buscam seu 14º título na Copa da Inglaterra, torneio de clubes mais antigo do mundo. A equipe de Londres é a maior campeã da história, com 13 troféus, seguida de perto pelo rival Manchester United, que tem 12 e também já tem vaga garantida nas semifinais. O rival na próxima fase será decidido em sorteio ainda neste domingo - restam ser decididos os confrontos Leicester x Chelsea e Newcastle x Manchester City.





Assim como o confronto do Manchester United contra o Norwich, no último sábado, o duelo entre Sheffield e Arsenal neste domingo teve uma boa dose de emoção. Depois de os Gunners passarem boa parte do tempo em vantagem, após gol de pênalti de Pépé, os donos da casa cresceram na etapa final e acabaram empatando com McGoldrick aproveitando sobra após cobrança de lateral na área. Quando tudo parecia encaminhado para a prorrogação, Ceballos apareceu como herói e marcou depois de contra-ataque, impedindo o tempo extra.





Os Gunners podem ter ganho mais um desfalque na defesa, uma vez que o brasileiro David Luiz deixou o campo no segundo tempo com dores no joelho direito. O defensor caiu no gramado e recebeu atendimento médico aos sete minutos da etapa final, sendo substituído logo depois por Holding. Então, ele foi para o banco de reservas e fez aplicação de gelo.





Globo Esporte