Atlético-GO anuncia o técnico Vagner Mancini

(Foto: Bruno Cantini)









Vagner Mancini é o novo técnico do Atlético-GO. O treinador de 53 anos, cujo último trabalho havia sido no Atlético-MG em 2019, foi anunciado pelo Dragão no início da manhã desta quinta-feira.





Após acertar os últimos detalhes com o presidente Adson Batista, Mancini bateu o martelo e assume o clube rubro-negro para a disputa do Brasileirão e a sequência da Copa do Brasil - o Dragão venceu o São José-RS por 2 a 0 no jogo de ida da 3ª fase.





O treinador chegará ao clube no início de julho, quando será apresentado e terá o primeiro contato com o elenco.





Mancini dará sequência ao trabalho que vinha sendo desenvolvido por Eduardo Souza, técnico da comissão permanente do Atlético-GO. Além dele, Cristóvão Borges também comandou o Dragão na temporada, mas por apenas sete partidas - foi demitido do clube em fevereiro com apenas uma derrota e 66% de aproveitamento.





Vagner Mancini é paulista de Ribeirão Preto (SP) e tem no currículo clubes como São Paulo, Cruzeiro, Botafogo, Vitória e Athletico-PR, dentre outros.





A carreira de técnico começou no Paulista-SP em 2004 pouco depois de se aposentar como jogador. Logo no ano seguinte ele levou o clube ao título da Copa do Brasil, até hoje sua principal conquista.





