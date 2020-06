Atlético-MG e Goiás se acertam, e Léo Sena fica muito perto de ser o primeiro reforço da era Sampaoli

(Foto: Rosiron Rodrigues / Goiás E.C.)









O Atlético-MG corta gastos, enxuga a folha, demite funcionários, precisa arrumar dinheiro para diminuir atrasos na folha. Mas também precisará investir em reforços para Jorge Sampaoli montar o time pro Brasileirão. O primeiro reforço em tempos de pandemia, do Galo, deverá ser Léo Sena. O volante que pertence ao Goiás deve assinar contrato com o clube mineiro para reforçar o setor mais carente da equipe. O GloboEsporte.com confirmou que já existe um acordo entre os clubes, informação inicialmente divulgada pelo UOL.





O empresário de Léo Sena, Ricardo Scheidt, foi procurado, mas não atendeu as ligações nem respondeu às mensagens.





O interesse do Atlético no jogador de 24 anos começou em março, e o GloboEsporte.com já informava a proposta para o Goiás no primeiro dia de isolamento social do clube (17 de março). Com a crise no futebol, a impossibilidade de investimentos chegou. Mas o clube mineiro conta com parceiros para fortalecer o elenco. Após arrastar as conversas entre as diretorias, com propostas, contra-propostas, plano B para o Galo (Alan Franco).





Os valores da transferência são mantidos em sigilo, mas a reportagem apurou que o Atlético deve pagar cerca de R$ 4 milhões por 80% dos direitos. A ideia é que Sena assine com o Galo por cinco temporadas. O jogador tem contrato no Goiás só até dezembro e poderia assinar pré-acordo com outro clube em julho. Para evitar perder o volante "de graça" em janeiro, o Goiás perdeu poder de barganha, ainda que seja conhecido por um clube pouco maleável nas negociações.





As conversas começaram com o Atlético querendo comprar parte dos direitos de Sena e oferecer um jogador fora dos planos por empréstimo (Edinho e Di Santo foram cogitados). O Goiás não quis, pretendendo vender 100% do jogador. Agora, os denominadores comuns avançaram e, mesmo com a instabilidade do mercado, o Atlético se empolgou com o avanço das tratativas. Galo e Léo Sena, inclusive, já haviam acertado bases salariais. O volante se apresentou ao Goiás nesta segunda-feira, na volta aos treinos.





Recentemente, o clube mineiro dispensou Ramon Martínez e José Welison, além de Jair e Gustavo Blanco terem se lesionado de forma preocupante. Para Sampaoli, excetuando garotos do time de transição, resta apenas uma opção da posição: Allan.





Globo Esporte