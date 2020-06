Bale sofre sobrecarga muscular após jogar 30 minutos e é criticado por atuação: "Como um fantasma"

Um dos jogadores mais criticados pela imprensa espanhola e a torcida do Real Madrid há alguns anos, Gareth Bale voltou a ser o alvo prioritário logo após o primeiro jogo do clube merengue depois de três meses. Os diários madrilenhos "Marca" e "As" não hesitaram ao cornetar o galês por sua atuação apagada na vitória sobre o Eibar, no último domingo, e pelo fato de ele ter sofrido uma sobrecarga muscular depois de atuar por apenas 30 minutos.





A notícia do problema físico veio à tona nesta segunda-feira, quando Bale não participou do treinamento no CT de Valdebebas. Logo foi confirmado que o galês apresentou uma sobrecarga muscular - mesmo tendo entrado apenas aos 15 minutos do segundo tempo. A princípio, ele voltará a trabalhar na terça-feira.





O problema físico, então, colocou em destaques análises negativas dos jornais de Madri com relação ao desempenho do galês. Após Zidane surpreender ao optar por Rodrygo como titular, Bale foi a campo na etapa final, no lugar de Hazard, e pouco produziu. O "As" enumerou suas estatísticas: o atacante deu 11 passes, sendo nove no campo de defesa, e acertou sete deles. Foi desarmado cinco vezes e não finalizou no alvo.





O diário pontuou que Bale mostrou "estar desconectado com a realidade" e que esteve "tão frio como o ambiente sem público" no Estádio Alfredo Di Stéfano. E destacou que o rendimento do jogador costuma cair na reta final de todas as temporadas, além de criticar sua atitude fora de campo, lembrando que ele ficou fora de algumas sessões de treinamento no último mês por problemas físicos.





Agente de Bale diz que voltar à Premier League "seria incrível", mas que galês não tem motivos para sair do Real

O "Marca" foi ainda mais duro e disse que Bale atuou "como um fantasma" na primeira partida após a pausa pela pandemia do novo coronavírus, indicando que "essa é a versão mais que normal" do astro.





- Entrou com o jogo definido, com 3 a 1, com o Eibar tombado. Ou seja, com espaço de sobra para aproveitar seu jogo. Sem embargo, nada se viu do galês. Sua influência no time foi nula - diz o texto da análise do jornal.





Desde que foi contratado como reforço mais caro da história, em 2013, por mais de 100 milhões, Bale não conseguiu emplacar grandes sequências decisivas no Real Madrid e permaneceu como coadjuvante de Cristiano Ronaldo na equipe, apesar de alguns momentos positivos. Nos últimos anos, principalmente após a saída do português, o galês passou a ser criticado não só pelos problemas físicos, mas por sua postura fria em campo e atitudes controversas, como a paixão por jogar golfe mesmo lesionado.





Estas críticas, vindas da imprensa e da torcida, aproximaram Bale da porta de saída do Santiago Bernabéu por muitas vezes. No começo da atual temporada, foi noticiado que Zidane não contava mais com o atacante - que acabou não deixando o clube por nenhuma outra equipe aceitar arcar com seu alto salário.





Globo Esporte