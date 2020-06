Bayern de Munique goleia o Leverkusen e pode conquistar o Campeonato Alemão na próxima rodada

(Foto: Getty Images)











O Bayern de Munique goleou o Bayer Leverkusen por 4 a 2 neste sábado, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Alemão. O líder da Bundesliga agora está há 20 partidas sem perder, sendo 11 vitórias seguidas. O time de Hansi Flick alcançou a marca de 90 gols - um novo recorde nesta altura da competição. Com o resultado, chegou a 70 pontos. O Bayern pode ser campeão na próxima rodada, mas precisa vencer o seu compromisso e torcer contra o Borussia Dortmund. Enquanto isso, o Leverkusen estacionou nos 56 pontos, em quinto lugar.





Maior artilheiro dos campeonatos na Europa nesta temporada, o atacante Robert Lewandowski chegou a marca de 30 gols no Campeonato Alemão, em 28 jogos. Em todas as competições são 44 gols, em 38 partidas. É um novo recorde pessoal.





Um dos segredos da grande campanha do Bayern de Munique neste Campeonato Alemão é a ótima fase do meia-atacante Thomas Müller. Com as duas assistências na vitória deste sábado sobre o Bayer Leverkusen, ele chegou a 20 no total na Bundesliga - mais do que qualquer outro jogador das principais ligas europeias.





Comissões técnicas e jogadores de Bayer Leverkusen e Bayern de Munique usaram antes e durante o jogo deste sábado camisas com mensagens contra o racismo. Alguns atletas no campo também usaram faixas no braço, caso do meia-atacante Serge Gnabry.





O Bayer Leverkusen tentou mudar o panorama do jogo com várias substituições no intervalo. Mas isso não surtiu efeito no ataque e deu mais espaço para o Bayern de Munique explorar. O time visitante foi quem ditou o ritmo do segundo tempo e criou as melhores oportunidades. Aos 19, Lewandowski ampliou o placar para 4 a 1, de cabeça. O Bayer Leverkusen conseguiu diminuir perto do fim da etapa final, após ótima jogada de Paulinho concluída por Wirtz. O garoto de apenas 17 anos e 34 dias foi o mais jovem a balançar as redes na história do Campeonato Alemão.





Mesmo sem Havertz, o Bayer Leverkusen começou o jogo com muita intensidade e abriu o placar logo aos oito minutos, com Alario. A partida foi equilibrada por cerca de 25 minutos. Mas a partir do primeiro gol do Bayern de Munique, de Coman, graças ao vacilo de posicionamento do adversário, tudo mudou. O gol da virada foi uma aula de contra-ataque, marcado por Goretzka. E o terceiro foi fruto de um lançamento primoroso de Kimmich para Gnabry.





