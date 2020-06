Berbatov analisa retorno da Premier League e cartão vermelho de David Luiz: "Algo não está indo bem para ele"

A retomada dos jogos da Premier League empolgou fãs do esporte em todo o mundo. O ex-atacante búlgaro Dimitar Berbatov, em entrevista à Betfair.net, fez uma análise sobre o retorno da liga, onde jogou por sete temporadas - primeiro pelo Tottenham Hotspur e depois defendendo o Manchester United.





Berbatov também falou sobre a situação complicada de David Luiz ao receber um cartão vermelho: "Todo mundo tem um jogo ruim e comete erros", opinou o embaixador Betfair.net. Em sua análise, o craque destacou a disputa dos clubes pelas primeiras posições no campeonato esportivo e o desempenho de Fred no Manchester United.

Premier League está de volta, assim como as controvérsias

"Foi ótimo ver o retorno da Premier League, mas não foi muito bom para a tecnologia. Eu estava assistindo o jogo do Aston Villa e todos vimos o que aconteceu. A bola claramente ultrapassou a linha e o Sheffield United se sentiu injustiçado, acho que até na lua eles viram esse gol. Era uma situação muito estranha e um cenário estranho para a tecnologia não funcionar pois claramente foi gol. Dava para perceber pelo olhar do goleiro, acho que ele também não acreditou. Foi um jogo disputado, ambas as equipes lutaram muito para conseguir algo e, no final, o empate foi provavelmente o resultado certo. Após um intervalo tão longo, é compreensível que parte da qualidade com a qual estamos acostumados não exista, o primeiro jogo foi bom na minha opinião."





"Na outra partida, foi um dia ruim para David Luiz. Você pode facilmente julgar e criticar, e ele provavelmente mereça isso de certa forma. Você poderia argumentar e dizer que ele saiu do banco e não estava pronto, mas o primeiro erro foi subestimar a situação, e ele estava confiante demais e pensou que seria fácil controlar. Às vezes, isso pode ser um truque e, nesse caso, foi. Quando algo assim acontece, afeta você e sua mente, o que pode levar a outros problemas, e foi exatamente o que aconteceu com Luiz ao fazer um pênalti e receber um cartão vermelho. É triste ver porque ele tem sido um bom zagueiro, mas obviamente algo não está indo bem neste momento no Arsenal. Todo mundo tem um jogo ruim e comete erros, mas talvez no caso dele agora seja demais", declarou o embaixador da Betfair.net.





Grande jogo sexta na disputa pelo Top 4





Berbatov, é claro, falou também sobre o confronto entre Manchester United e Tottenham: "Estou empolgado por assistir a dois dos meus clubes anteriores, empolgado porque o futebol voltou e ficarei feliz se todos ficarem livres de lesões, principalmente neste primeiro jogo. Eu costumava estar em campo nesses jogos, mas agora só posso assistir e realmente gosto de assistir os times que já joguei", disse Berbatov à Betfair.net.





"Se o United vencer, isso dará a eles um enorme impulso, acreditarão que podem ficar entre os quatro primeiros. Eles já sabem que são bons e têm grandes jogadores, mas têm a necessidade de vencer. Esse é um teste difícil para eles, mas se vencerem este e não seguirem vencendo, será em vão. Eles precisam ser consistentes a partir de agora até o final da temporada se quiserem estar entre os quatro primeiros. Não vai ser fácil, mas eles vão batalhar e querem esses três pontos", ponderou Berbatov sobre as chances do United garantir sua vaga na Champions League.





"Espero ver um bom futebol neste jogo, mas sei que em alguns momentos parecerá um amistoso, especialmente por causa da situação. Espero que os jogadores possam compensar com gols e bom futebol."





"Às vezes, você espera um ótimo futebol e fica entediado. Era exatamente o mesmo para mim como jogador. Você sabia que as pessoas estavam esperando um ótimo jogo com ótimo futebol e ótimos jogadores, como nossos jogos contra o City ou Liverpool, mas às vezes nada acontece e é uma batalha tática, e como jogador você deve ouvir e prestar atenção ao que o técnico está dizendo e não há espaço para improvisação, então acaba sendo um jogo chato", disse o embaixador da Betfair.net.

Fred é fundamental para os atacantes do United

Dimitar Berbatov também avaliou a importância do meia brasileiro Fred no esquema de jogo do Manchester United atualmente: "Fred teve um momento difícil no United para se acostumar com o ritmo, com a velocidade dos jogos e dos desafios, essa foi a impressão que tive dele quando o assisti jogar. Não é fácil vir de uma liga diferente, às vezes ele gasta muito tempo com a bola e perde a posse facilmente, mas seguramente seu jogo mudou e ele se adaptou. Paciência compensa e Fred está provando que mudou. Ele não está recebendo muita atenção porque Fernandes ainda está no centro das atenções e Pogba está de volta em forma, mas ele tem seu lugar no meio-campo e, se ele estiver feliz por não ter o destaque mas jogar regularmente, acho que ele vai aceitar."





"Se você é um jogador de ataque e sabe que alguém está te apoiando, você vai avançar livremente e não terá medo de perder a bola. Os grandes jogadores fazem essas jogadas arriscadas o tempo todo e são recompensados. Quando você sabe que Fred está te apoiando e conversa antes da partida e entende que seu companheiro de equipe estará lá por você, torna muito mais fácil para um jogador atacante correr mais riscos e fazer jogadas que podem causar muitos problemas", finalizou Berbatov, embaixador da Betfair.net.