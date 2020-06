Botafogo comunica "rescisão amigável" de contrato com o zagueiro Joel Carli

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)









Joel Carli não é mais jogador do Botafogo. O clube comunicou nesta quinta-feira que rescindiu, de forma amigável, o contrato com o zagueiro argentino.





No início de maio, o GloboEsporte.com informou que o Botafogo tentava acordo para a saída do jogador. O nome de Carli havia saído do Bira da Ferj, já que a situação do argentino, que tinha acerto com o clube até janeiro de 2021, precisava ser regularizada a cada dois anos. O contrato do zagueiro previa ainda renovação automática até janeiro de 2022.





Carli chegou ao Botafogo no início de 2016 e assinou contrato até o fim de 2018. Há dois anos, o argentino prolongou o vínculo até dezembro, mas com cláusula que possibilitava a ampliação por mais um ano caso batesse a meta estipulada para 2019. Foi o que aconteceu quando o defensor participou de 31 jogos com a camisa alvinegra.





Em 2018, Carli foi o herói do título carioca ao marcar um gol aos 49 minutos do segundo tempo e levar a decisão contra o Vasco para os pênaltis no Maracanã. Nesta temporada, o zagueiro atuou em cinco dos 12 jogos do Botafogo e foi para a quarentena como reserva.





Joel Carli deixa o Botafogo após 154 jogos e seis gols com a camisa alvinegra.





Nota do Botafogo





"O Botafogo de Futebol e Regatas, através do Comitê Executivo de Futebol, comunica que o atleta Mauro Joel Carli não faz mais parte do elenco.





Joel Carli chegou ao Clube em dezembro de 2015 para reforçar o setor defensivo. Zagueiro e capitão do time durante boa parte do período em que esteve no Botafogo, o argentino sempre foi conhecido por sua liderança. Em termos de conquistas, se destacou ao marcar um gol histórico na final do Campeonato Carioca de 2018 contra o Vasco - com o Glorioso sagrando-se campeão em emocionante disputa nos pênaltis. O Clube e o atleta estão negociando uma rescisão amigável.





O Botafogo externa o seu agradecimento a Joel Carli pelo profissionalismo ao longo dos anos em que defendeu a camisa alvinegra, desejando felicidade e sorte na sequência de sua carreira".





Globo Esporte