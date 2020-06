Campeão ucraniano no Shakhtar, Marcos Antônio conta como é comemorar no "novo normal"

As recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde) e das confederações que permitiram o retorno do futebol são claras: evitar, ao máximo, contatos físicos. Só que na hora de comemorar o título, é difícil seguir o protocolo. O Shakhtar Donetsk é um dos poucos campeões desde que o futebol foi retomado na Europa, e o brasileiro Marcos Antônio conta como foi a festa diferente. No "novo normal".





“São aquelas ordens que todo mundo sabe, de não poder abraçar. Mas na hora ali, no momento, não teve como. São nossos parceiros de clube, a gente está todos os dias juntos. Então a gente tem que comemorar. É um título, é um momento especial”





O Shakhtar conquistou o tetracampeonato ucraniano seguido no último sábado, depois de vencer o Oleksandria, por 3 a 2, em Kiev. Foi o nono título da equipe nas últimas 11 temporadas.





Marcos Antônio, de 20 anos, é um dos 14 brasileiros que fazem parte do elenco do time ucraniano (veja a lista completa mais abaixo). Ele está no clube desde o início de 2019, contratado depois de se destacar no sul-americano sub-20, quando ainda era conhecido como Marcos Bahia.





Marcos foi revelado nas divisões de base do Athletico-PR, mas fez sua estreia profissional no Estoril, de Portugal. No Shakhtar, fez três gols em 23 jogos na atual temporada.





O GloboEsporte.com conversou com o atleta de 20 anos, que contou como é a comemoração de um título em tempos de pandemia (confira a entrevista completa no vídeo acima).

Como é comemorar um título nesse ‘novo normal’?

– Estou muito feliz pelo título, a gente ficou um pouco parado durante essa pandemia, mas a gente teve que se preparar mesmo dentro de casa, sabíamos que uma hora o futebol ia voltar. A gente comemorou bastante, um pouco complicado sem a torcida, com a torcida seria bem melhor. Mas a gente fez a nossa comemoração normal ali no campo, depois no vestiário, tudo normal.

O que não pode na comemoração?

– É aquelas ordens que todo mundo sabe, de não poder abraçar. Mas na hora ali, no momento, não teve como. São nossos parceiros de clube, a gente está todos os dias juntos. Então a gente tem que comemorar. É um título, é um momento especial.





Quais têm sido as medidas de segurança adotadas pelo clube durante a quarentena?

– No clube, em geral, temos obedecido todos os protocolos. Fazemos testes todas as semanas pra sabermos como está a situação de todos. Quando a gente chega no clube, tem um profissional para medir a temperatura dos atletas, e de todos.





Veja a lista dos 14 jogadores brasileiros do Shakhtar Donetsk:





Vitão (zagueiro)

Ismaily (lateral-esquerdo)

Dodõ (lateral-direito)

Alan Patrick (meia)

Marquinhos Cipriano (lateral-esquerdo)

Maycon (meia)

Marcos Antônio (meia)

Dentinho (atacante)

Taison (meia-atacante)

Fernando (atacante)

Tetê (atacante)

Wellington Nem (atacante)

Marlos (meia-atacante)**

Junior Moraes (atacante)**





**Marlos, ex-São Paulo, e Junior Moraes, ex-Santos, são naturalizados ucranianos.





Globo Esporte