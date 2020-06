Champions com jogos só de ida e em única cidade ganha força na Uefa, segundo jornal

Por Redação Blog do Esporte









A ideia de encurtar a Liga dos Campeões 2019/2020 ganha força dentro da Uefa. Segundo o jornal “Marca”, existe uma grande possibilidade de ser realizado um “super-torneio”, com apenas jogos de ida nas próximas fases e em uma única cidade. A decisão de acontecer na próxima quarta-feira.





A ideia inicial da Uefa era realizar os jogos restantes da Champions em agosto, mantendo o formato original, com jogos de ida e volta nas quartas de final, semifinais e final. Com isso, a decisão seria disputada no fim daquele mês, em Istambul. Mas os dirigentes consideram o plano arriscado para as equipes pela quantidade de viagens.





O formato agradava os detentores de direitos de transmissão, mas foi perdendo força entre os dirigentes, e foi pensado que a cada fase eliminatória haveria apenas um jogo, com sede neutra. Segundo o “Marca”, o comitê executivo pensa em ir além e reduzir para apenas uma sede.





Isso reduziria o número de viagens e decidiria a Champions em cerca de 11 dias. Isso desafogaria o tempo de descanso entre esta temporada e o início da 2020/21. A fase final aconteceria entre 12 a 23 de agosto, segundo o jornal.

Cidade

Outra decisão seria sobre a sede da super competição. A final original aconteceria em Istambul. As autoridades turcas esperam que a final ocorra no país. O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, deseja dar prioridade a cidade turca. Entretanto, Lisboa e Munique aparecem como opções para a reta decisiva.





Já estão classificados para as quartas PSG, Atalanta, Atlético de Madrid e RB Leipizig. Ainda falta decidir os duelos Manchester City x Real Madrid, Juventus x Lyon, Chelsea x Bayern e Barcelona x Napoli. Inicialmente, a final da competição aconteceria no dia 30 de maio, em Istambul, antes da paralisação devido a pandemia do novo coronavírus.