Chelsea tem plano “B” caso não consiga contratar Jadon Sancho: Jesús Corona

Uma das maiores revelações do futebol inglês recentemente, Jadon Sancho é o sonho de consumo entre os grandes clubes britânicos. Entre eles o Chelsea. No entanto, os Blues já trabalham com um plano “b” caso seja impossível contratar o meia-atacante do Borussia Dortmund. Trata-se do mexicano Jesús Corona.





Com nome sugestivo para os tempos atuais, o meia-atacante de 27 anos está no Porto e, na atual temporada, fez dois gols e deu 17 assistências em 41 partidas.





Matias Bunge, empresário de Corona, também conhecido como Tecatito, confirmou o interesse dos Blues, mas também adiantou que existem sondagens do futebol espanhol e italiano. De acordo com o portal “Goal”, os clubes seriam Sevilla, Valencia e Inter de Milão.





- Em certo momento chegamos a conversar com eles (Chelsea). Mas não sei dizer se ele era opção A, B ou C. Ele ainda tem dois anos de contrato e uma cláusula de rescisão estipulada em 30 milhões de libras – afirmou o agente em entrevista ao portal “Medio Tiempo”.





