Chelsea vence de virada o Aston Villa em seu primeiro jogo na volta do Inglês

Em seu primeiro jogo na retomada do Campeonato Inglês, o Chelsea teve boa atuação neste domingo e venceu de virada o Aston Villa, por 2 a 1, fora de casa. Os gols da partida foram marcados por Hause, Pulisic e Giroud, nesta ordem. Com os resultados até agora da 30ª rodada da Premier League, o Chelsea chega aos 51 pontos na tabela e abre cinco de vantagem para o quinto colocado, o Manchester United. Já o Aston Villa segue na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar, com apenas 26 pontos. Confira aqui a classificação.





Ex-jogador do Chelesa e ídolo do clube, o técnico Lampard alcançou a marca de 100 jogos como treinador, na segunda temporada. Neste período, somando também o trabalho no Derby County, obteve 46 vitórias, 26 empates e 28 derrotas (55% de aproveitamento).





O meia-atacante Willian teve boa atuação neste domingo contra o Aston Villa. O futuro dele segue indefinido, apesar do atual contrato com o Chelsea se encerrar no fim do mês. O técnico Frank Lampard já defendeu a permanência dele pelo menos até o término do Campeonato Inglês. A prorrogação precisa ser efetivada até terça.





O Chelsea continuou superior na etapa final. A diferença foi que o time soube acelerar melhor as jogadas, pegando a defesa do Aston Villa desarrumada. Foi assim que saiu o empate, no cruzamento de Azpilicueta completado por Pulisic. O segundo gol veio após boa troca de passes no contra-ataque. A bola chegou até Giroud, que girou dentro da área e bateu forte. O Chelsea terminou com 19 finalizações, contra oito do Villa. A posse de bola foi de 74%.





O Chelsea dominou o primeiro tempo, principalmente no aspecto da posse de bola, que girou em torno de 75% durante a maior parte dos 45 minutos. O principal destaque do time era o atacante Mount. Enquanto isso, o Aston Villa optou por uma tática de se posicionar bem recuado. Mas em uma das poucas jogadas que conseguiu construir, abriu o placar com o zagueiro Hause.





