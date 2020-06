Com direito a assistência de goleiro, Leipzig vence Colônia fora de casa e embola briga por vaga na Liga dos Campeões

No encarramento da 29ª rodada do Campeonato Alemão, o RB Leipzig derrotou o Colônia por 4 a 2 fora de casa e pulou para a terceira colocação da competição, com dois pontos a menos em relação ao Borussia Dortmund. Além dos seis gols da partida o destaque foi para o goleiro Gulácsi, que acertou um lançamento de cerca de 50 metros para Werner marcar um dos gols dos visitantes. Essa foi a segunda assitência do goleiro na temporada.





O goleiro húngaro Peter Gulácsi foi o primeiro a dar uma assistência nesta edição do Campeonato Alemão. O fato curioso de um goleiro assistir um jogador não ocorria na Bundesliga desde 23 de fevereiro de 2019, quando Alexander Schwolow, do Freiburg, participou de um gol contra o Augsburg. Além disso, Gulácsi ainda fez boas defesas para garantir a vitória do Leipzig fora de casa.





Depois de um primeiro tempo de domínio do Leipzig, em que os visitantes venceram por 2 a 1, o início da etapa final começou frenético. Logo aos quatro minutos, os visitantes marcaram com Werner. Cinco minutos depois, Skhiri tem grande chance e Gulácsi faz boa defesa. No lance seguinte, Modeste marca um golaço e o Colônia se manteve vivo na partida. Aos 11, Olmo recolocou o Leipzig com uma vantagem de dois gols na partida e deu números finais ao jogo. Ufa!





Depois do quarto gol do Leipzig, as duas equipes continuaram atacando e um caminhão de chances foi desperdiçado. Pelo lado do Colônia, Modeste saiu cara a cara com Gulácsi, caminhando livre desde o meio-campo, mas chutou para fora. Os visitantes abusaram: Schick errou uma cabeçada sem goleiro. Depois, Timo Werner e Dani Olmo também não acertaram o gol em jogadas em que ficaram frente a frente com o goleiro Horn.





Como fica a situação dos times?





O RB Leipzig subiu para o terceiro lugar, dois pontos atrás do Borussia Dortmund, e entrou na zona de classificação para a Liga dos Campeões. O próximo compromisso do time é contra o lanterna Paderborn, em casa.





O Colônia permanece sem vencer desde que o campeonato voltou da pausa forçada devido à pandemia de coronavírus. No momento, a equipe ocupa a 11ª colocação, mas não está matematicamente livre do rebaixamento. O próximo jogo do time é contra o Augsburg, fora de casa.





Globo Esporte