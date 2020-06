Com gol de brasileiro, Sevilla vence clássico contra Betis na volta do Espanhol

Nas redes sociais, o Sevilla provocou com a expressão “volta à normalidade”. Cabia a brincadeira, afinal, derrotou o grande rival Betis, por 2 a 0, nesta quinta-feira, em jogo que celebrou o retorno do Campeonato Espanhol e abriu a 28ª rodada. Ainda teve gol brasileiro: o volante Fernando completou o resultado depois de o argentino Lucas Ocampos marcar de pênalti. Após o apito final, com as arquibancadas do Ramón Sánchez Pizjuán vazias, o jeito foi comemorar na direção das câmeras - uma nova maneira de se adaptar às muitas novidades que o futebol sentirá na pele após a pandemia do coronavírus.





O Sevilla chegou ao número redondo com a vitória desta quinta. Está consolidado como terceira força, com quatro pontos a mais que a surpresa Getafe - que visita o Granada na sexta-feira. O Betis, por sua vez, parou nos 33 pontos e deve perder o 12° lugar. Veja aqui a tabela atualizada.





A impressão é que o Sevilla, notoriamente mais time, jogou para o gasto. Foi para o intervalo tendo as melhores chances, mas sem incomodar muito o goleiro Robles - a não ser pelo chutaço do argentino Ocampos no travessão. Na etapa final, Bartra cometeu pênalti ao subir em De Jong. Ocampos bateu e fez, aos 11 minutos. Logo depois, aos 17, o argentino deu uma linda assistência de letra num cruzamento alto para o brasileiro Fernando desviar de cabeça na pequena área. Dali em diante foi protocolar para assegurar os três pontos.





O argentino Lucas Ocampos chegou ao seu 11° gol pelo Sevilla nesta edição do Espanhol e era um dos melhores até sair substituído aos 26 minutos da etapa final. O zagueiro Diego Carlos, por outro lado, ficou o jogo inteiro e foi um dos melhores em campo.





Sem poder comparecer ao Ramón Sánchez Pizjuán, alguns torcedores do Sevilla assistiram ao dérbi da Andaluzia em alguns bares. De máscara.





