Com gol de Corona, Porto vence Marítimo e volta à liderança isolada do Português

(Foto: José Coelho/EFE)









Foi com uma atuação ruim e um gol despretensioso que o Porto voltou à liderança do Campeonato Português. Os Dragões receberam e venceram o Marítimo por 1 a 0, nesta quarta-feira, graças a um gol do mexicano Jesús Corona e ao tropeço do Benfica diante do Portimonense. A equipe de Sérgio Conceicão agora ocupa a ponta com dois pontos de vantagem para o rival.





O Porto chegou aos 63 pontos e é líder isolado do Campeonato Português. O Benfica, que empatou com o Portimonense por 2 a 2, tem 61 pontos e fica em segundo. O Marítimo ocupa a 15ª posição, com 25 pontos. Na próxima rodada, os Dragões visitam o lanterna Desportivo Aves, na terça, dia 16, e o Benfica pega o Rio Ave fora de casa, no dia 17. Confira a tabela atualizada.





O duelo do líder contra uma equipe com cinco derrotas nas últimas oito rodadas do Português foi mais equilibrado do que o que tal diferença pode sugerir. O Marítimo marcou bem, jogou postado no seu campo de defesa e impôs dificuldades aos donos da casa. Contou com boa atuação dos brasileiros Charles, goleiro, e o lateral Bebeto. Mas foi vazado em um lance despretensioso.





O gol do Porto foi marcado ainda aos seis mintos da primeira etapa. Após cobrança de lateral da direita, o mexicano Corona finalizou bem e pegou Charles de surpresa. Os Dragões até obrigaram o goleiro brasileiro do Marítimo a fazer boas defesas em alguns momentos. Os visitantes, no entanto, pouco criaram, e o Porto, que teve Alex Telles expulso nos minutos finais, conseguiu segurar a vitória magra, que lhe garantiu a liderança.





O lateral brasileiro Alex Telles é um dos melhores jogadores do Porto na temporada. É artilheiro na liga, com oito gols, e está próximo de acerto com o PSG. No entanto, não foi bem nesta quarta. Finalizou duas vezes, cobrou alguns escanteios perigosos, mas, pelo menos duas vezes, cometeu erros que geraram bons ataques do Marítimo. No final, foi expulso com dois amarelos após uma falta desnecessária aos 39 do segundo tempo.





Globo Esporte