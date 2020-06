Com incerteza sobre retomada, Chiari prevê problemas ao Comercial com jogos sem público

(Foto: Rafael Alves/Comercial FC)







A incerteza sobre o futuro em meio à pandemia do novo coronavírus ainda assombra a administração dos clubes de futebol, em especial a dos que dependem da renda dos jogos para quitar as despesas mensais. É o caso do Comercial, que tenta encontrar recursos financeiros para cumprir suas pendências.





A situação pode ficar ainda pior, já que segundo o presidente Ademir Chiari, em conversa com o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, a prioridade da entidade é o retorno da Série A1, portanto, as Séries A2 e A3 ficariam em segundo plano.





- Falei com o presidente da FPF nessa semana e ele me passou que os campeonatos da Série A2 e A3 não serão retomados agora e não teremos nada em junho e julho. Por enquanto nem ele sabe ainda o que vai acontecer, mas pode ser que a Série A1 volte um pouco antes, aí dependendo do que acontecer pode ser que voltem as outras séries - comentou Chiari.





Porém, mesmo que as competições voltem normalmente, as partidas serão realizadas com os portões fechados, assim como tem acontecido no futebol europeu. A falta de público acarretará em uma despesa ainda maior para os clubes, já que eles próprios são responsáveis pelos gastos nos estádios.





- É complicado porque em dia de jogo a arrecadação é boa, a venda na boutique é boa, então ajuda bastante, mas sem público é completamente fora da realidade para nós. Voltar com os portões fechados vai ser uma despesa dupla, porque além de pagarmos os jogadores temos os gastos nos jogos - afirmou o presidente, que quer contar com o apoio dos torcedores nesse momento difícil.





- A gente vai ter que bolar alguma coisa com nossa torcida e vamos torcer para todos colaborarem como já vem sendo feito com as campanhas pelas redes sociais - concluiu.





Globo Esporte