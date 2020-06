Com Ospina iluminado e gol histórico de Mertens, Napoli empata com a Inter e vai à final da Copa da Itália

O caminho para o Napoli voltar à final da Copa da Itália depois de seis anos passou pelas mãos do goleiro colombiano David Ospina, responsável por defesas decisivas no empate em 1 a 1 com a Inter de Milão, neste sábado, no jogo de volta da semifinal, no San Paolo - o Napoli havia vencido na ida por 1 a 0. Quem também teve um dia histórico foi o belga Dries Mertens, que empatou a partida e se tornou o maior artilheiro do clube do Sul da Itália, com 122 gols. A decisão será na próxima quarta-feira, contra a Juventus, que superou o Milan na outra semifinal.





Com apenas dois minutos de jogo, a Inter de Milão igualou o placar agregado do confronto com um gol olímpico de Eriksen - o leve desvio de Di Lorenzo na primeira trave traiu Ospina. O time milanês foi muito superior ao Napoli no primeiro tempo e poderia ter ampliado a vantagem, mas suas duas melhores chances - uma cabeçada de Lukaku aos 31, e um chute forte de Candreva aos 39 - pararam em Ospina. Aos 41, o goleiro foi inteligente ao acionar um contra-ataque rápido com Insigne, que avançou pela esquerda e rolou para Mertens, livre na área, empatar a partida e superar Hamsik como o maior artilheiro da história do Napoli. A título de curiosade, Diego Maradona é o terceiro na lista, com 115 gols.





O gol de empate no fim do primeiro tempo deu tranquilidade para o Napoli se reorganizar na etapa final, quando a Inter se lançou ao ataque em busca do segundo gol que lhe daria a classificação. Mais uma vez, quando esteve em perigo, o Napoli contou com Ospina: aos 36, Alexis Sánchez tocou de calcanhar, e Eriksen chutou forte, de primeira, mas o goleiro colombiano salvou no canto esquerdo.





Globo Esporte