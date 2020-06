Com retorno dos torneios de futebol em estádios vazios, nova ferramenta reproduz sons de torcida para fãs acompanharem jogos

A Betfair.net está acompanhando a retomada gradual dos campeonatos de futebol, como La Liga e Premier League, promovendo análises de seus embaixadores, como os craques Rivaldo e Dimitar Berbatov. Agora, a empresa está anunciando uma nova ferramenta para que o amante do futebol tenha uma nova experiência ao ver seu time em campo.





Por medidas de saúde, as partidas de futebol estão acontecendo em estádios sem torcida, a fim de evitar aglomerações enquanto o mundo se recupera da pandemia do novo coronavírus. Quem acompanha futebol sabe que a emoção dos torcedores é fator essencial para a experiência de ver seu time na disputa pelo título, inclusive nas transmissões.





Pensando nisso, a Betfair.net criou uma ferramenta que simula os sons e reações das torcidas. Na página Controle da Torcida os amantes do futebol podem selecionar uma reação para acompanhar o desenvolvimento da partida. Enquanto a partida está acontecendo, sons característicos de um estádio de futebol são apresentados com a possibilidade de selecionar as reações para complementar sua experiência.





Entre as opções de sons disponíveis o torcedor pode selecionar, por exemplo, o pontapé inicial, uma falta, vaias ao time ou ao juiz e perda de bola. Também há sons para jogadas perigosas, marcação de faltas, comemoração de gol e o apito final. No total são doze sons diferentes que podem ser acionados pelo torcedor ao longo da partida.