Comercial-SP discorda de acesso “na canetada” e espera concluir A3 em campo

Por Redação Blog do Esporte









A pausa da série A3 do Campeonato Paulista tem causado divergências entre clubes da divisão. De acordo com o presidente do Comercial, Ademir Chiari, ele reforça a posição da Federação Paulista de Futebol (FPF), de que não existe a possibilidade de haver rebaixamento e acesso definidos fora de campo.





Esta fala do presidente vem após a iniciativa do Noroeste, que liberou elenco e funcionários, reivindicou o fim imediato da divisão do estadual e sua vaga no acesso, juntamente com o EC São Bernardo, segundo colocado. O time de Bauru estava na liderança da competição está da paralisação.





“Sou totalmente contra essa atitude [do Noroeste]. Também temos interesse em subir pra Série A2, estávamos em ascensão quando o campeonato foi paralisado, com quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas”, afirmou o presidente comercialino ao Globo Esporte.





Chari tem conversado com o ex-presidente, conselheiro e investidor do Norusca, Estevan Pegoraro, para uma melhor solução para a competição.





“O Estevan é meu amigo, me ligou, perguntou se era favorável, ele disse que tem outros clubes da Série A3 favoráveis [ao término imediato da competição], são clubes com outra realidade da nossa, nós queremos subir, queremos decidir em campo, e a Federação Paulista também quer. Como diz o Reinaldo [Carneiro Bastos, presidente da FPF], na canetada, ninguém vai subir. Acho absurdo”, disse.





A ideia da FPF é encerrar o Paulistão e depois concluir em campo as séries A2 e A3.





“É certeza que, caso o campeonato volte, ele [Noroeste] monta o time de novo. Se não montar, ele cai. É uma forma de pressionar. O que eu conversei com o Reinaldo é que volta a A1, pois os clubes são mais estruturados financeiramente. Isso pode acontecer entre junho e julho, pra nós, da A3, talvez agosto”, completou o presidente do Leão do Norte.





O Comercial estacionou na quinta colocação, com 18 pontos, faltando quatro partidas para cada clube até o fim da primeira fase da competição. A série A3 foi paralisada no dia 16 de março, na 11ª rodada.