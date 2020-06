Comitê Paralímpico Brasileiro lança programa on-line gratuito de atividade física voltada para pessoas com deficiência

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) lança nesta segunda-feira, 1º de junho, a primeira plataforma de atividade física para pessoas com deficiência, o Movimente-se. As aulas são gratuitas e voltadas exclusivamente a deficientes físicos e visuais. O projeto tem como objetivo democratizar a prática de exercício físico para cadeirantes, paralisados cerebral, amputados e deficientes visuais que nunca praticaram atividade física ou que não possuem orientação profissional.

A primeira etapa do Movimente-se consistirá em seis módulos, sendo um por semana, sempre às segundas-feiras, no canal do Comitê Paralímpico Brasileiro no YouTube e também em um hot site específico para esta ação: www.movimentoparalimpico.com.br . Serão cinco vídeos semanais, diferenciados por tipos de deficiência. As aulas para deficientes visuais contarão com dois vídeos: um legendado para baixa visão e outro com o serviço de audiodescrição, ambos com o mesmo conteúdo de exercícios.