Corinthians e Banco BMG oferecem mensalidade gratuita no Fiel Torcedor

A partir desta segunda-feira (15) a parceria entre o Corinthians e o Banco BMG ganha mais um capítulo de sucesso. Isso porque o Meu Corinthians BMG, banco digital criado pelas instituições, oferecerá mais um benefício para os fanáticos pelo Timão: quem ainda não é sócio-torcedor ou correntista da instituição bancária terá uma mensalidade totalmente gratuita ao aderir ao programa. A campanha tem como objetivo incentivar a abertura de novas contas e também atrair novos sócios ao Programa Fiel Torcedor.





A novidade vale para sócios-torcedores que abrirem conta no Meu Corinthians BMG, para os atuais correntistas que ainda não têm vínculo com o Programa Fiel Torcedor e para os torcedores que não possuam nem a conta digital nem o plano de fidelidade.





Os correntistas do Meu Corinthians BMG que já são detentores de planos Fiel Torcedor também serão contemplados com o benefício e, além disso, ainda participarão de sorteios em programas exclusivos, como visita ao CT, ingressos para jogos e camisas oficiais.





"Nós criamos linhas diferentes, para perfis distintos, que serão trabalhadas entre o Fiel Torcedor e o Meu Corinthians BMG. Os dois ampliam os ganhos do Timão e, por isso, acreditamos que os torcedores vão aderir ainda mais às duas plataformas", afirma Marco Antunes, Vice-Presidente do Banco BMG. A cada conta aberta no banco digital, o Corinthians recebe R$ 30 do parceiro.





A conta digital do Meu Corinthians BMG é gratuita, fácil e simples de ser aberta. Basta baixar o app Meu Corinthians BMG ou acessar http://www.meucorinthiansbmg.com.br. Ela conta com benefícios exclusivos como o "Volta Pra Mim", uma plataforma de cashback que devolve parte do dinheiro utilizado em transações no cartão de crédito e débito. Os correntistas também têm acesso a um marketplace com descontos em produtos licenciados do Timão, um cartão personalizado com o escudo do Alvinegro, transferências gratuitas e ilimitadas, possibilidades de investimentos totalmente on-line e muito mais.