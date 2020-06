Corinthians planeja testes de 72 a 48 horas antes de retorno ao CT e traça protocolo de segurança

(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)









O Corinthians já tem claro quais são e como serão os procedimentos para voltar a treinar em seu CT. Ainda sem data para tal, o clube planeja testar seu elenco e seus funcionários de 72 a 48 horas antes do primeiro dia do retorno.





O Timão também prevê a distribuição de EPIs (equipamentos de proteção individual) a quem trabalha dentro do CT Joaquim Grava.





O departamento médico trabalha para a criação de uma rotina segura para todos os colaboradores. Responsável pela elaboração dos protocolos e mudanças no CT, o doutor Ivan Grava atendeu a reportagem do GloboEsporte.com para explicar em detalhes como serão as ações.





– A primeira coisa que a gente pensou é em relação à testagem, tanto dos jogadores como do estafe e dos funcionários, para pegar uma eventual contaminação e evitar a contaminação dos demais. Esse é o primeiro passo. A partir daí, estamos adaptando o CT para receber os jogadores. Vamos começar a testagem de 72 a 48 horas antes do retorno. Quando tivermos o resultado disso, saberemos como está o nosso grupo. Depois disso, de acordo com os resultados, vamos continuar o acompanhamento e aplicar outros testes – explicou Ivan.





– O que já fizemos e vamos fazer: distribuição das EPIs para todos que ficarão na parte interna do CT, com luva, máscara, óculos, roupa diferenciada. E máscara para todos que estarão fora do CT. Orientações de higiene, também. Já espalhamos pelo CT estações de álcool gel nos locais de circulação. Na academia, na fisioterapia e no laboratório, espaçamos mais os aparelhos – completou.





Orientações sobre o uso de academia, campo e fisioterapia:





Uso da academia somente quando for estritamente necessário e em grupos menores, sem lotação do espaço.

Treinamentos em grupos pequenos com preparação física no campo, com cuidados e orientações.

Todo profissional que estiver atendendo terá que usar o EPI completo.

Jogador na fisioterapia terá que usar máscara e respeitar o distanciamento.





– É um processo bem complexo e difícil. É preciso pensar em todos os detalhes. Higienização, conscientização... – acrescentou Ivan.





Atualmente, o Corinthians tem feito um acompanhamento clínico dos funcionários e jogadores. O clube envia um questionário para todos e testa apenas aqueles que relatam problemas significativos. Os familiares também estão envolvidos no monitoramento.





– Ficar testando todo mundo agora não adianta. Fazemos um monitoramento clínico de jogadores e seus familiares. Enviamos questionários para todos perguntando como estão. De cinco a sete dias, a gente envia não só para os jogadores esse questionário, mas também para funcionários. Respondem como estão. Se tem queixa, vamos atrás. Pedimos para medir temperatura, um monte de coisa – encerrou Ivan.





Globo Esporte