Crivella volta atrás e diz que decreto suspende apenas jogos de Botafogo e Fluminense

Após publicar decreto que suspendia a disputa do Carioca no município do Rio até o dia 25 de junho, o prefeito Marcelo Crivella voltou atrás e afirmou que a medida vai afetar apenas os jogos de Botafogo x Cabofriense, no Nilton Santos, e Fluminense x Volta Redonda, no Maracanã, que estão marcados para segunda-feira. Assim, as partidas deste domingo do Campeonato Carioca estão mantidas. São elas: Vasco x Macaé, em São Januário, e Madureira x Resende, no estádio Conselheiro Galvão.





O primeiro decreto, que suspendia todas as competições esportivas da cidade em locais com portões fechados, foi publicado no início do dia. Mas, diante da repercussão, por volta de 19h, Crivella voltou atrás e publicou uma retificação restringindo apenas a Botafogo e Fluminense.





A intervenções do prefeito do Rio ocorrem no momento em que acontece uma queda de braço com Botafogo e Fluminense de um lado, e a Federação de Futebol do Estado do Rio e os outros clubes na outra ponta. A dupla se mantêm irredutível na decisão de não voltar a jogar no mês de junho, em razão da pandemia de coronavírus, enquanto a Federação e demais times decidiram retornar imediatamente ao futebol. Inclusive, o campeonato foi retomado na última quinta, com Bangu x Flamengo, no Maracanã.









A decisão da maioria, inclusive, recebeu sanção da prefeitura. Na última quarta-feira, após uma reunião com os clubes, o prefeito Crivella liberou o retorno do futebol. Em entrevista coletiva, no entanto, pediu à Ferj que Botafogo e Fluminense não fosse punidos com W.O.. caso se mantessem com a decisão de não jogar.





- Os jogos estão autorizado e continuam autorizados. Vão abrir os jogos, Tenho Certeza que a população do Rio de Janeiro, como eu, aguarda os seus times entrarem em campo. É uma coisa que traz alento enorme para nossa alma. Desde criança estamos acostumados com futebol na nossa tela. Mas há clubes que acham que não devem voltar agora no mês de junho. Pediram para voltar em julho. Esse foi o pedido que, como prefeito da cidade, fiz ao presidente da federação. No sentido de que aqueles clubes que acham que devem voltar em julho não sofram qualquer tipo de W.O. ou punição da federação. Nesse momento, precisamos levar em consideração que cada um reage diferente - disse o prefeito na ocasião.





No entanto, em reuniões com os clubes sexta e neste sábado, a Ferj indicou que, caso Botafogo e Fluminense não disputem as partidas em junho, sofrerão W.O. Nesse cenário, a prefeitura decidiu interromper a competição, de maneira que a dupla dissidente seja beneficiada. As partidas das duas equipes estavam previstas para a segunda-feira, 22 de junho.





Retorno na quinta





Bangu e Flamengo deram a largada no retorno do Campeonato na última quinta-feira. O time de Jorge Jesus, venceu por 3 a 0. No dia seguinte, Portuguesa-RJ e Boavista empataram em 0 a 0. Para domingo, estavam previstos dois confrontos na cidade do Rio: Madureira x Resende e Vasco x Macaé.





A Ferj, em nota, afirmou que "continua fiel ao princípio de só realizar partidas do Campeonato Carioca 2020 com autorização do órgão competente". Entretanto, a entidade avalia realizar os jogos em outro município. Mas ainda não há uma mudança definida.





