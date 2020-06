Daniel Dias está entre os 100 melhores atletas do século

A lista dos 100 melhores atletas do sexo masculino do Século XXI, promovida pelo Jornal Marca, da Espanha, inclui nomes muito relevantes do mundo esportivo, como Rafael Nadal, Lionel Messi e Usain Bolt, que seguem na disputa para ficar no topo da lista. Foram décadas de um longo caminho, que contou com muita disciplina, suor e garra para se chegar as conquistas e méritos esportivos. Sabemos que uma lista dessa natureza, que mistura vários esportes, é "injusta" por natureza, mas é de desafios.





Prova disso, é um dos destaques do Brasil na lista: o recordista mundial e maior medalhista masculino dos Jogos Paralímpicos, Daniel Dias, atleta da natação patrocinado pelo Mackenzie. O paratleta ficou com a posição de número 42, sendo o primeiro paratleta a conquistar o feito. "Estou lisonjeado com esta eleição. Não era algo que eu esperava, mas ter o reconhecimento internacional é sempre de muita alegria. Agradeço por estar entre grandes nomes do esporte.", comentou o atleta.





Daniel Dias coleciona medalhas e recordes mundiais, sendo 27 ouros em Jogos Parapan Americanos e 36 medalhas em Mundiais. Nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, ao conquistar sua 24ª medalha, se tornou o maior medalhista masculino em Paralimpíadas. O paratleta ainda recebeu o Troféu Laureus, considerado o "Oscar do Esporte", três vezes, sendo o único brasileiro com tamanha honraria.





A publicação contou com uma análise criteriosa dos atletas que marcaram a história do esporte desde a virada do século, incluindo todas as modalidades. Levaram em conta as conquistas e méritos esportivos, bem como o impacto na mídia.