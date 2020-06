Desabato reduz pedida e propõe acordo de R$ 875 mil para encerrar processo contra o Vasco

(Foto: Carlos Gregório Jr./Vasco)









O volante Desabato propôs um acordo para encerrar o processo que move contra o Vasco. Ao reduzir a pedida inicial, o argentino topou receber R$ 875 mil em três parcelas (veja o documento abaixo). O time de São Januário ainda não anexou resposta à oferta na reclamatória que corre na 37ª Vara do Trabalho do Rio.





Em 9 de janeiro de 2020, Desabato entrou com ação cobrando R$ 971,5 mil do Vasco - valor que entende ter direito por conta de multas, férias não pagas, FGTS não recolhido e salários atrasados. O desconto sugerido no acordo, portanto, foi de R$ 96,5 mil.





O movimento do atleta, protocolado no último dia 5 de maio, atende a um pedido da juíza Elisabeth Manhães Nascimento Borges, que questionou as partes sobre a intenção de firmar um acordo. A audiência conciliatória, marcada para 18 de fevereiro, não ocorreu e nenhuma outra foi marcada por conta da pandemia no novo coronavírus.





Desabato foi vendido pelo Vasco ao fim de 2018 por US$ 800 mil ao Cerezo Osaka, do Japão. Ele defendeu a equipe carioca em 43 partidas.









