Dez dias após deixar o Corinthians, Love vive indefinição; agente diz que atacante pode não ir à Rússia

(Foto: MARCO GALVãO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO)









Há dez dias, na tarde de 5 de junho, o atacante Vagner Love dava adeus ao Corinthians. A rescisão contratual e a despedida falando em seguir "novos ares" indicavam que o acerto com uma nova equipe estava engatilhado e era questão de tempo. Porém, até agora isso não aconteceu. E o destino de Love está indefinido.





Ao deixar o Corinthians, Vagner Love avisou algumas pessoas que estava voltando para a Rússia. O destino era o CSKA, clube no qual é ídolo.





Porém, as coisas não correram como o esperado. Jornalistas russos apontam que a negociação está emperrada. A data para inscrição no campeonato local seria um entrave. Por conta da pandemia de Covid-19, as fronteiras do país seguem fechadas (a não ser para tratamentos médicos ou encontros com familiares).





Em breve contato telefônico com a reportagem do GloboEsporte.com, Evandro Ferreira, empresário de Vagner Love, afirmou:





– Está todo mundo achando que ele vai voltar para a Rússia, mas ele pode ir para outro lugar.





Na Turquia, onde Love defendeu Alanyaspor e Besiktas, também há especulações sobre o possível retorno do jogador.





Apesar da indefinição, Vagner Love já não tem contrato com o Corinthians. O vínculo, que ia até dezembro, foi rescindido amigavelmente.





Na semana passada, o atacante completou 36 anos.





Globo Esporte