Diego Costa marca, mas Atlético empata e segue fora da zona da Champions

Irregular no Campeonato Espanhol antes da paralisação pela pandemia do novo coronavírus, o Atlético de Madrid não conseguiu vencer na retomada da competição. O clube colchonero empatou em 1 a 1 com o Athletic Bilbao neste domingo, fora de casa, e perdeu a oportunidade de entrar na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. Diego Costa marcou o gol dos madrilenhos, logo depois de Muniain abrir o placar com um golaço.





O tropeço impede o Atlético de Madrid de aproveitar uma oportunidade para entrar no G-4 de La Liga. Com a derrota do Getafe para o Granada na sexta, o time de Diego Simeone tomaria a quarta colocação em caso de vitória - ao menos temporariamente, já que a Real Sociedad ainda joga neste domingo contra o Osasuna. Os colchoneros seguem na sexta colocação, com 46 pontos, mesma pontuação dos rivais na disputa (a Real Sociedad pode ir a 49 ao fim da rodada). O Bilbao é o décimo, com 38.





Diego Costa voltou à ativa conseguindo colocar em prática sua especialidade: balançar as redes. O brasileiro teve poucas oportunidades, mas foi certeiro na melhor delas, aos 38 do primeiro tempo, dois minutos depois de o Bilbao abrir o placar. Mas o golaço veio mesmo na comemoração: Diego foi ao banco, buscou uma camisa com o nome de Virginia Torrencilla, jogadora do time feminino do Atlético de Madrid que passou por cirurgia para retirada de um tumor do cérebro recentemente. Ela agradeceu nas redes sociais: "Não tenho palavras. Você é incrível!"





O jogo também foi marcado por manifestações de solidariedade às famílias das vítimas da pandemia do novo coronavírus. Antes de a bola rolar, foi respeitado um minuto de silêncio, com todos os jogadores reunidos no centro do campo. Os capitães ofereceram flores aos familiares.





