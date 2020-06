Djokovic afirma que protocolos de coronavírus para a realização do US Open são "extremos"

Novak Djokovic classificou como "extremos" os protocolos de coronavírus que o US Open pretende tomar para realizar o torneio a partir de 31 de agosto em Flushing Meadows, em Nova York. Em entrevista à PRVA TV, da Sérvia, o número 1 do mundo disse que é inviável realizar uma competição importante sem que os atletas tenham um mínimo de acompanhamento e estrutura.





- As regras que eles nos disseram que deveríamos respeitar para estarmos lá são extremas. Não teríamos acesso a Manhattan, teríamos que dormir em hotéis no aeroporto, para sermos testados duas ou três vezes por semana. Além disso, poderíamos trazer só uma pessoa para o clube, o que é realmente impossível - destacou.





Na mesma fala, Djokovic lembrou que para jogar uma competição o tenista precisa estar acompanhado ao menos de um treinador, um preparador física e um fisioterapeuta. Ele ainda fez uma ressalva à realização do evento americano:





- Tive uma conversa por telefone com os líderes do tênis mundial, houve conversas sobre a continuação da temporada, principalmente sobre o US Open, no final de agosto, mas não se sabe se a competição será realizada - acrescentou.





Globo Esporte