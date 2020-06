Dybala diz que Juventus tentou o negociar com United, Tottenham e PSG: "Eu não quis sair"

(Foto: Getty Images)









O desempenho irregular de Dybala na última temporada fez com que a Juventus viabilizasse opções para negociá-lo. Quem revelou a intenção do clube foi o próprio atacante, que, em entrevista à "CNN", afirmou que a diretoria chegou a negociá-lo na janela de transferências do último verão com três gigantes europeus: Manchester United, Tottenham e PSG.





- Foi mais ou menos nesta altura do ano passado quando a Juventus não queria contar comigo, não queria que eu continuasse jogando aqui. Foi quando eu fui contactado, e havia alguns clubes interessados em mim. Entre eles, Manchester United e Tottenham. Acho que houve conversas por muito tempo, e aí o PSG também apareceu - disse Dybala.





Um dos xodós da torcida da Juventus desde sua contratação em 2015, Dybala despontou como atacante promissor em suas primeiras temporadas, e acabou tendo uma queda no rendimento em 2018/19. E, por isso, não quis deixar o clube naquele momento.





- Não falei diretamente com nenhum deles, mas houve conversas com os clubes. Porém, minha intenção na época era ficar. Não tive um bom ano ou os últimos seis meses, então não quis sair com aquela imagem, pois acho que dei ao clube muitos momentos legais, e não seria justo eu sair assim. Comuniquei que minha intenção era ficar, trabalhar para crescer e dar meu melhor aqui. Obviamente, não foi fácil porque as intenções da Juventus eram diferentes. Mas depois que o mercado fechou, não havia mais tempo, e com a chegada de Sarri eu crescei muito. O time começou a jogar um futebol muito melhor, e aquilo me fez ficar. E tivemos um grande ano até agora - opinou.





Dybala tem contrato com a Juventus até junho de 2022, um período considerado curto e quando, geralmente, os clubes procuram estender os vínculos de atletas para não correr o risco de ter que vendê-los por preços baixos. Entretanto, a Velha Senhora ainda não procurou o argentino, que garantiu estar aberto para conversas e deu a entender que pretende renovar.





- Por enquanto, ainda não há nada. Tenho um ano e meio de contrato, o que não é muito, e entendo que com tudo que aconteceu não é fácil para o clube. Mas outros jogadores já renovaram, então, estou esperando. Obviamente, como jogador deste clube, estou feliz por ficar aqui. O povo me ama muito, e eu amo muito as pessoas. Eu tenho grande apreço pelo clube, e as pessoas que estão aqui, tenho bom relacionamento com meu presidente, e certamente em algum momento eles irão conversar comigo. Ou não, não sei (risos). Em algum momento, talvez haja uma renovação, mas isso depende da Juventus.





Questionado sobre a possibilidade de atuar ao lado de Messi - seu companheiro na seleção argentina - no Barcelona, o jogador de 26 anos fez elogios à equipe catalã, mas também não esqueceu de exaltar a Juve e seus astros.





- A verdade é que o Barcelona é um time enorme em todo o mundo, e com Messi é até maior. Seria muito legal, mas a Juventus também é um clube incrível, muito grande, cheio de história, onde atualmente estão grandes jogadores. Há qualidade suficiente aqui para fazer dois times, e a chance de jogar com Buffon e Cristiano Ronaldo, que fazem o clube ainda maior.





Globo Esporte