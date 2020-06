Em dificuldade financeira, Cruzeiro rescinde com Edilson e Robinho

(Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)









O lateral-direito Edilson e o meia Robinho não fazem mais parte do elenco do Cruzeiro. Por meio de nota, o clube comunicou, na manhã desta sexta-feira, que já iniciou processo de rescisão amigável com a dupla. O motivo, de acordo com a diretoria, foi o aspecto financeiro.





Vale lembrar que os dois atletas estão entre aqueles que aceitaram repactuar os salários no início deste ano, recebendo, até maio do ano que vem, o valor dentro do teto estipulado pelo conselho gestor transitório, que deixou o Cruzeiro no fim de maio. O contrato de Edilson ia até o fim deste ano, enquanto o vínculo de Robinho era válido até dezembro de 2021.





Ao site oficial do clube, Sérgio Santos Rodrigues agradeceu a dupla pelas contribuições em conquistas do Cruzeiro, depois da decisão que ele classificou como "extrema".





"Infelizmente, devido ao cenário que envolve o Clube nos últimos anos, precisamos chegar a essa decisão extrema. Robinho e Edilson são atletas vitoriosos, que contribuíram para o time com grandes conquistas, e nós os agradecemos muito"





Sérgio Santos Rodrigues ainda fez questão de dizer que o compromisso da gestão dele é "preservar a saúda financeira do clube", o que pesou na decisão. Além disso, o presidente disse que a diretoria está atenta ao mercado e pediu a compreensão dos torcedores neste momento.





- Mas a realidade e necessidade de austeridade do Cruzeiro daqui pra frente nos impõe essa mudança. Um dos principais compromissos da nossa gestão é preservar a saúde financeira do Clube, e foi isso o que pesou na decisão. Continuamos, porém, atentos ao mercado para reforçar o elenco dentro da nossa realidade e contamos com a compreensão dos nossos torcedores para o nosso momento.





Robinho estava no Cruzeiro desde 2016. Viveu altos e baixos, mas caiu no gosto da torcida. O seu principal momento com a camisa celeste foi em 2018, ano que conseguiu se livrar das lesões e ser um dos nomes na conquista da Copa do Brasil, fazendo gol na final contra o Corinthians. Foram 180 jogos e 25 gols no período.





Edilson, por sua vez, chegou ao Cruzeiro no início de 2018 para resolver o problema que Mano havia enfrentado na lateral no ano anterior. Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o Grêmio em 2016 e 2017, até foi bem na sua primeira temporada pela Raposa, mas enfrentou lesões na panturrilha em 2019, perdendo a titularidade para Orejuela. Este ano, era o titular até a parada do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus. Defendeu a Raposa em 75 jogos e marcou três gols.





Globo Esporte