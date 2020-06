Em primeira palestra, 'gama enorme de possibilidades' é destacada

Nesta quarta-feira (3), foi dada a largada do Summit Rio-SP de Futebol Feminino. Em ação conjunta entre a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) e a Federação Paulista de Futebol (FPF), o evento visa promover o desenvolvimento do futebol entre as mulheres. O primeiro painel, mediado pela apresentadora da Fox Sports Vanessa Riche, contou com participação das profissionais Monica Esperidião, cofundadora da Women Experience Sports, Maria Luiza Lima, do Grupo Mulheres do Brasil e Juliana Barros, diretora Executiva de Marketing Avon.





O encontrou abordou temas em torno do posicionamento das marcas com relação à modalidade, esclarecendo ao público como suas ações geram valor para as investidoras e abrem margem para novos investimentos. Como lembrou o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, na abertura do evento, “Nestes tempos difíceis de pandemia, temos que nos reinventar. Debatendo, dialogando, trocando experiências e com muita união. O futebol precisa de união”, disse o presidente.





O futebol feminino vem em um processo de constante evolução, tanto em sua visibilidade quanto em seus índices de audiência, a exemplo da Copa do Mundo e dos campeonatos Paulista e Brasileiro, de 2019. Com isso, também cresce o interesse das marcas em incentivar o esporte. A diretora executiva da Avon, Juliana Barros falou sobre como a empresa soube explorar esse crescimento e quais os resultados que as ações, em parceria com a jogadora Marta, trouxeram.





“Começamos com o futebol feminino em 2018, sendo a primeira marca de beleza a patrocinar um time de futebol feminino, que foi o Flamengo. Neste mesmo ano, tivemos a Copa do Mundo masculina e, sabendo que tínhamos o compromisso de gerar a equidade de gênero dentro desse esporte, estávamos lançando uma máscara de cílios, no momento da Copa masculina e convidamos a Marta para fazer esse lançamento, vinculando a campanha nos intervalos dos jogos. Mostrando que o futebol feminino também existe. Porque a gente sabia que audiência na modalidade masculina já é algo consolidado e precisaríamos chamar atenção para esse lado do futebol feminino”, explicou a executiva.





A campanha foi um sucesso, e ao final do evento esportivo, foi feito uma homenagem à melhor jogadora de futebol do mundo. Chegando na Copa do Mundo feminina, a marca fez o lançamento de um batom, usado pela camisa 10 da Seleção durante todas as partidas do mundial. Na ocasião, Marta se tornou a maior artilheira de todas as copas, superando o atacante alemão Miroslav Klose, chegando a 17 no total. “Essa ação contribuiu muito para ampliar o debate a respeito da inequidade de gênero e da pouca visibilidade do futebol feminino”, afirmou Juliana Barros.





Com base nesse debate, a cofundadora da Women Experience Sports, Monica Esperidião, ressaltou as amplas possibilidades que existem neste mercado. “Finalmente as marcas acordaram para o futebol feminino. Agora elas precisam começar a entender o que faz o futebol feminino, quais são as possibilidades. Não só atuando como atletas, mas também os torneios que acontecem. Por exemplo, as federações de São Paulo e Rio, com os torneios estaduais. Os torneios brasileiros, não só os principais, mas também os da base. Os clubes também são outros assets onde podem entrar. As próprias atletas, como a Avon já está fazendo. Existe uma gama enorme de possibilidades onde as marcas podem entrar e atuar com o futebol feminino em si”, explicou Monica Esperidião.





A cofundadora também chama a atenção, lembrando que a Copa do Mundo é sazonal. “Temos que lembrar que a Copa do Mundo só acontece a cada quatro anos. Também temos que lembrar que não basta chamar as marcas para atuar no futebol feminino com esse momento, durante a Copa, ser pontual e ir embora. Atuações pontuais de marketing podem funcionar para uma ação pontual, ou um produto de forma pontual, porém, uma relação onde você queira construir uma imagem de marca, ela precisa ser de longo prazo”, enfatizou.





Além desse tópico, o painel de estreia também debateou outros assuntos, como a importância da estrutura da base feminina, da mulher nos cargos de gestão em instituições, entre outros. Para assistir o vídeo completo clique aqui.