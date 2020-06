Ex-goleiro da Inglaterra, Joe Hart fica sem clube e pede chance: "Preciso que acreditem em mim"

Ex-goleiro da seleção inglesa e do Manchester City, Joe Hart está praticamente clamando para receber uma nova oportunidade. Com contrato com o Burnley encerrando nesta terça-feira, o arqueiro de 33 anos passa a estar sem clube, mas ainda não quer pensar em uma aposentadoria. E, por isso, afirmou à "BBC" que apenas necessita de um voto de confiança para poder continuar na ativa.





- Tenho um momento para ver as oportunidades e olhar à frente. Para um goleiro, sou jovem e mais jovem ainda na idade mental, porque só quero estar debaixo do gol e que chutem bolas. Não tenho a ilusão de que o Real Madrid me chame para tirar o lugar de Courtois, mas claro que há muito por vir. Só necessito que alguém acredite em mim, e devolverei essa fé - disse Hart.





Jogador icônico do Manchester City no começo da nova era de títulos do clube, Joe Hart deixou a equipe na temporada 2016/17, justamente a primeira de Pep Guardiola. O inglês preferiu sair para não amargar o banco de reservas depois da chegada de Claudio Bravo e foi para o Torino. Após um ano na Itália, retornou para a Inglaterra e defendeu o West Ham, antes de nova transferência para o Burnley.





Na temporada passada, Hart foi bem utilizado no primeiro semestre e disputou 21 partidas. Entretanto, perdeu espaço e em 2019/20 acabou relegado à reserva. Na atual temporada, atuou apenas em três jogos - e disse que isso não o afeta.





- Fiquei um ano e meio no banco, mas isso não me afeta. Recordo quem sou, aprendi desde pequeno a ver as coisas em perspectiva. Deve ser forte na autocrítica, analisar o que faz e se sentir bem com isso.





Joe Hart atuou em 75 partidas na seleção da Inglaterra e disputou duas Copas do Mundo, em 2010 e 2014.





Globo Esporte