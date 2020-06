F1 diz que "apoia completamente" Hamilton em protestos contra racismo

(Foto: Mark Thompson/Getty Images)









Em entrevista à TV britânica "Sky Sports", Ross Brawn, diretor da F1, declarou total apoio da categoria às manifestações de Lewis Hamilton contra o racismo, que tiveram como estopim a morte de George Floyd nos EUA.





- O Lewis é um grande embaixador do esporte. Os comentários deles são válidos e o apoiamos completamente. O que aconteceu (com George Floyd) foi horrível. Acontece demais e acho que já sabemos qual a reação do público. Foi a gota d'água e nós o apoiamos completamente - afirma Brawn.





Brawn revela que a F1 vem aumentando os esforços para aumentar diversidade tanto dentro das pistas como enquanto empresa.





- Nós enquanto F1 reconhecemos já há alguns anos que queremos reforçar nosso programa de diversidade, de forma interna, como companhia, e de forma externa. Estamos trabalhando nisso há alguns anos - explica.





O dirigente crê que a melhor forma de ter mais diversidade no esporte é começando pelas escolas, programa que já existe e que ficou mais forte nos últimos dois anos.





- Acreditamos que o motivo de não haver mais diversidade na F1 é um reflexo de como tudo começa. Por isso estamos vendo uma forma de estarmos mais envolvidos nisso com o "F1 nas escolas".. Sempre apoiamos, mas nos envolvemos ainda mais nos últimos dois anos. E esse é um programa com uma forte diversidade das crianças envolvidas - 40% delas são meninas. É um bom começou. E como é uma competição internacional, temos pessoas de todos os grupos - revela.





Outra medida que Ross vem estudando é como facilitar o acesso das crianças no kart, criando mais oportunidade para que outros grupos étnicos possam fazer parte do esporte, não só como pilotos, mas nas diversas áreas de trabalho na categoria.





- Estamos trabalhando cada vez mais para apoiar o início da carreira de piloto. Passei as últimas semanas e meses trabalhando com um grupo para ver como podemos ter uma inciativa bem básica para envolver as crianças no kart ainda novos. O fato é que a F1 é uma meritocracia forte. E deve sempre ser assim. Sempre deve vencer o melhor. Não temos como mudar isso. Mas podemos dar mais oportunidades às minorias e grupos étnicos no automobilismo. E não só como pilotos, mas como engenheiros e outras atividades.





Hamilton e as manifestações contra o racismo





Lewis Hamilton se tornou porta-voz dos manifestos por George Floyd desde que o homem negro foi asfixiado brutalmente nos Estados Unidos. De lá para cá, ele já insinuou que a Fórmula 1 era racista, questionou o silêncio e posteriormente ganhou o apoio dos colegas. Nesta segunda-feira, declarou apoio a grupo que derrubou estátua de mercador de escravos na Inglaterra.





