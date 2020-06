Federação decide não retomar Campeonato Inglês feminino e declara o Chelsea campeão

A Federação Inglesa anunciou nesta sexta-feira que o Campeonato Inglês feminino não será retomado em meio à pandemia do novo coronavírus e declarou o Chelsea como campeão da temporada 2019/20. A decisão também abrange a segunda divisão, que teve o Aston Villa como vencedor.





O critério usado para determinar os campeões foi a média de pontos por jogo, depois de a direção da FA decidir pela interrupção do campeonato por maioria de votos. Em comunicado, a federação apontou que analisou as recomendações da liga e dos clubes antes de tomar sua decisão. O Liverpool foi rebaixado para a segunda divisão.





A Superliga Feminina foi interrompida por conta da pandemia do novo coronavírus, com os clubes tendo realizado entre 13 e 16 jogos. O líder era o Manchester City, que tinha 40 pontos conquistados em 16 jogos. O Chelsea era o segundo colocado, com 39 pontos em 15 partidas. Pelo critério de mérito esportivo, o título foi para a equipe londrina, que tinha média de 2,6 pontos conquistados por jogo, enquanto a equipe de Manchester tinha média de 2,5.





- Gostaria de parabenizar os jogadores, treinadores e funcionários do Chelsea e do Aston Villa. Embora a temporada 2019-20 tenha sido prematuramente reduzida, foi uma campanha muito disputada e seu sucesso é merecido, com o resultado baseado em mérito esportivo - afirmou Kelly Simmons, diretora do futebol feminino profissional da FA.





Globo Esporte