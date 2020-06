Ferj marca reunião do Conselho Arbitral para o próximo sábado; encontro virtual deve definir data de retorno do Carioca

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) convocou os clubes da Série A do Campeonato Carioca para a reunião do Conselho Arbitral, que acontecerá virtualmente no próximo sábado, às 15h (de Brasília). No encontro serão debatidos os seguintes temas:





1- Protocolo Jogo Seguro (fase 2) para as partidas complementares do Campeonato Carioca;





2- Assuntos pertinentes à conclusão do grupo Z;





3- Outros assuntos pertinentes às partidas complementares do Campeonato Carioca passíveis de discussão por decisão preliminar favorável da maioria;





4- Escolha dos indicados pelos clubes para a composição do TJD.





Nesta quarta-feira, o Rio de Janeiro bateu o recorde de mortes confirmadas em 24 horas durante a pandemia do novo coronavírus. Foram 324 mortes e 2.508 casos confirmados desde terça-feira. No total foram mais de 6 mil óbitos no Estado.





O Fluminense foi o único clube ausente da reunião da Comissão Médica Provisória, na última terça-feira. O Clube, assim como o Botafogo, se posiciona de forma contrária à volta imediata do Campeonato Carioca.





O Vasco foi o clube que mais apresentou casos positivos de coronavírus após bateria de exames. Foram 19 atletas infectados no clube de São Januário, 30% dos testados. No Bangu, o percentual de casos positivos foi de 31% entre os jogadores.





O Flamengo e o Bangu voltaram às atividades no fim de maio, após liberação da Prefeitura. O Madureira e o Boavista iniciaram trabalhos de retomada no fim da semana passada. O Vasco chegou a marcar reapresentação na semana passada, mas voltou atrás e cancelou as atividades.





Globo Esporte