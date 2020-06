Fifa confirma para setembro o início das eliminatórias para Copa de 2022 na América do Sul e na Europa

A Fifa oficializou nesta quinta-feira mudanças em seu calendário por conta da pandemia do novo coronavírus. O presidente Gianni Infantino anunciou em entrevista coletiva que está confirmado para setembro o início das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 na América do Sul e na Europa, que iniciariam a disputa em março.





Os outros continentes e confederações começarão a briga por vagas no Mundial com atraso. A entidade também preferiu já adiar a repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 - que serão realizadas em junho daquele ano, e não mais em março, como previsto inicialmente. O sorteio dos grupos do Mundial do Catar foi remarcado para o fim de abril e ocorrerá, desta forma, antes da repescagem. A Copa está marcada para dezembro de 2022.





Desta forma, a Data Fifa de setembro só contará com jogos de seleções da Conmebol e da Uefa. Nenhuma das eliminatórias terá sua fórmula de disputa e número de jogos alterados, a princípio. Para permitir isso, a Fifa estenderá algumas janelas para acolher uma maior quantidade de partidas por pausa no calendário.





As janelas de outubro e novembro estão mantidas para todas as confederações e serão estendidas em um dia cada na Europa, permitindo três jogos entre as seleções neste intervalo, em vez de dois. A Data Fifa de junho de 2021, por sua vez, terá sete dias a mais de duração nas Américas Central e do Norte, África, Ásia e Oceania. Isso permitirá a realização de quatro jogos por cada equipe, e não dois, como previa o calendário original.





As eliminatórias sul-americanas e europeias para a Copa do Mundo de 2022 começariam na segunda semana de março - quando a pandemia do novo coronavírus ganhou força em boa parte do mundo. O técnico Tite chegou a convocar a seleção brasileira para os duelos contra Bolívia e Peru, incluindo três jogadores do Flamengo. As partidas tiveram adiamento confirmado dias depois.

Novo Mundial de Clubes ainda sem data

Infantino afirmou que a Fifa segue analisando alternativas para realizar a primeira edição de seu novo Mundial de Clubes, que ocorreria em junho de 2021, mas foi adiado para que houvesse espaço no calendário para a Eurocopa e a Copa América, que seriam realizadas neste ano. Campeão da Libertadores no ano passado, o Flamengo, a princípio, teria vaga garantida na competição.





- Estamos analisando se o melhor é 2021, 2022, 2023. Tudo está aberto. O que é importante para mim, para a Fifa, é para ajudar quem precisa de ajuda. Espero que logo a gente possa decidir e anunciar quando o torneio será disputado. Mas agora a prioridade é outra, é ajudar - opinou.





Ainda não há uma definição quanto ao Mundial de Clubes de 2020 - que seria a última edição anual da competição. A Fifa aguardará o desenrolar dos torneios continentais para poder tomar alguma decisão. Enquanto a Liga dos Campeões deve ser encerrada em agosto, a Libertadores, por exemplo, ainda não tem previsão para retorno - a competição foi paralisada ainda na segunda rodada da fase de grupos.

Copa Pan-Arábica no Catar como teste para 2022

Também foi confirmada a criação de uma Copa Pan-Arábica no Catar, um ano antes da Copa do Mundo, entre 1º e 18 de dezembro de 2021. Será um evento-teste para o Mundial de 2022. Serão convidadas seleções árabes da África e da Ásia, que só poderão utilizar jogadores que atuam dentro de suas ligas nacionais, uma vez que o torneio será realizado fora de uma Data Fifa.





A entidade aprovou o novo regulamento para o torneio de futebol das Olimpíadas de Tóquio, que foram adiadas para agosto de 2021. Será permitida a participação de atletas com até 24 anos (em vez dos tradicionais 23), e foi confirmada a utilização do sistema de árbitro assistente de vídeo (VAR).





Infantino confirmou que o conselho da Fifa aprovou, por unanimidade, a liberação de US$ 1,5 bilhão para ajudar a enfrentar as consequências da pandemia da Covid-19. Este plano foi desenhado pela entidade, junto a representantes das confederações e será colocado em prática em três etapas.





Nos primeiros estágios, serão liberados pagamentos de custos operacionais - sendo que pelo menos 50% dos fundos precisam ser alocados em gastos com futebol feminino. Depois, o dinheiro chegará às 211 federações nacionais através de doações e empréstimos. Segundo a Fifa, haverá uma "subsídio de solidariedade universal" de US$ 1 milhão para todas as associações, além de um valor adicional de US$ 500 mil para ser usado no futebol feminino. Cada confederação continental, por sua vez, receberá uma doação de US$ 2 milhões.





As associações também poderão pedir empréstimos sem juros no valor de té 35% de suas receitas anuais. O valor máximo será de US$ 5 milhões. Cada confederação continental poderá pedir até US$ 4 milhões por empréstimo. Todos os valores podem ser repassados a clubes, jogadores, ligas ou outros afetados. Os gastos teria supervisão e auditoria por parte da Fifa.





