Flamengo engatilha anúncio de patrocinador máster até o fim de 2021 e dois outros parceiros

Junho começou a mil por hora para o Flamengo e com boas notícias. Depois da renovação de Jorge Jesus, o clube está em fase final de acerto também para anunciar a Amazon como nova patrocinadora máster. O contrato, que já está em fase final de ajustes, será de um ano e meio (até o fim do mandato de Rodolfo Landim), com gatilhos que permitem renovação após a eleição de 2021. Há ainda dois outros patrocinadores bem engatilhados para as mangas do time de futebol e para o esporte olímpico.





Há reuniões marcadas para sexta-feira para sacramentar o acordo, que tem previsão de ser levado para votação no Conselho Deliberativo a partir do dia 15 de junho, após o feriado de Corpus Christi. O clube entende que o prazo é suficiente para que as medidas de segurança no combate ao coronavírus afrouxem ainda mais, permitindo o encontro presencial na sede da Gávea.





A previsão é de que o contrato entre em vigor em 1º de julho, justamente após o fim do vínculo atual com a BS2, que já anunciou o fim da parceria com o Flamengo e optou por não assumir outra propriedade no uniforme do atual campeão do Carioca, do Brasileirão e da Libertadores.





Os valores fixos e aditivos são tratados com total sigilo pelas partes envolvidas, mas a expectativa é de que gire na casa dos R$ 40 milhões pelos 18 meses do contrato inicial. O desejo de ambas as partes, no entanto, é de que a parceria seja mais duradoura, mas uma postura conservadora foi adotada por conta da eleição para presidência do clube no fim do ano que vem.





As conversas entre Flamengo e Amazon tiveram início ainda em fevereiro, e acabaram impactadas pela crise da pandemia do coronavírus. A gigante americana, que nunca patrocinou um time de futebol, tentou reduzir o valor negociado inicialmente, mas o clube carioca soube conduzir as conversas e sugerir cláusulas para que o montante não tivesse alteração significativa.





Nos bastidores, o Flamengo avalia um posicionamento do vice-presidente de comunicação e marketing, Gustavo Oliveira, na próxima semana para falar sobre a parceria em reunião do Conselho Diretor. Tudo depende de ajustes finais no contrato.





Outros dois patrocinadores





Além do novo patrocinador máster, o Flamengo tem conversas adiantadas por novos parceiros nas mangas e para os esportes olímpicos. Mais de um empresa se aproximou do valor desejado para a propriedade da camisa do time de futebol e o clube aguarda questões burocráticas para colocar o acordo no papel. Uma empresa de pagamento online é a favorita, mas não é a única na disputa.





Diante do cenário, a diretoria rubro-negra tem a convicção de que entrará julho com todas as situações resolvidas e a camisa atualizada e valiosa.





Globo Esporte