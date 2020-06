Flamengo vai lançar seu próprio banco digital em parceria com o BRB

Por Redação Blog do Esporte

Parceria com Konta Azul









O Flamengo deve ser mais um clube a lançar seu próprio banco digital. O clube fechou uma parceria com o Banco de Brasília (BRB) e vai lançar sua própria instituição bancária no dia 15 de julho. O BRB possui cerca de 750 mil e conta com o Governo do Distrito Federal (GDF) como sócio majoritário.

Flamengo e BRB

O novo banco deve oferecer serviços como cartão de débito e crédito, cartão pré-pago, conta digital e opções de investimentos. Outros serviços adicionais serão títulos de capitalização e previdência privada. O contrato do clube com o BRB entra em vigência no dia 1º de julho.





Com a nova parceria, o clube carioca perdeu três patrocínios: com a Caixa e Petrobras, pela associação com outro banco público do país. O clube espera grande lucro com o projeto, que será dividido igualmente entre a instituição e o clube.





O Flamengo também encerrou o patrocínio com o Banco BS2, que estampava a camisa do clube como patrocinador master. O contrato com o banco ia até dezembro deste ano, sendo encerrado pelo clube assumindo as cláusulas pela rescisão. É esperado que o clube anuncie um grande contrato como novo patrocínio master, como é o caso da Amazon, uma das líderes em vendas de tecnologia nos Estados Unidos, especulada para fechar contrato com o Rubro-Negro.

Contrato

A parceria será compartilhada entre Flamengo e BRB, com a participação de dirigentes dos dois lados. Caso não haja lucro na operação, existe uma garantia de R$ 32 milhões ao Flamengo, que será retirada dos dividendos do banco.





O cartão desta conta digital vai conter os logotipos do Flamengo e do BRB. Ainda não foi divulgada como será as formas de cobrança dessa nova conta, mas o clube utilizará a nova plataforma para realizar os pagamentos de salários dos jogadores.





A expectativa é que a nova conta faça forte concorrência com Nubank e Banco Inter, que atualmente é patrocinador do São Paulo Futebol Clube. O BRB espera atingir toda a torcida do Flamengo, que hoje representa 42 milhões de torcedores.





Quem for torcedor e migrar para a nova conta poderá contar com atendimento full time, produtos personalizados, programa de relacionamento, ausência de tarifas, além de vantagens para acompanhar os jogos fora do Rio de Janeiro. Haverá uma unidade do BRB nas dependências do clube.





Flamengo se une a outros clubes que investem em contas digitais. Este é o caso de Corinthians e Atlético-MG, patrocinados pelo Banco BMG; o São Paulo pelo Banco Inter, que conta com uma versão especial do app; o Cruzeiro, que tem parceria com o Digi+, que oferece cartão de crédito com a logo do clube e se cobrança de anuidade.