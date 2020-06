Gabriel Jesus e Willian levantam voz contra racismo: “É importante que muitos se posicionem”

É preciso se posicionar. Essa é a mensagem que dois atacantes negros da seleção brasileira querem passar a todos que lutam contra o racismo. Em depoimentos gravados para o programa Esporte Espetacular, Gabriel Jesus, do Manchester City, e Willian, do Chelsea, ampliaram as vozes de combate ao preconceito.





“Infelizmente vem piorando, vem aumentando os acontecimentos e os casos. A gente tem que dar um basta. Não pode mais acontecer isso nesse mundo que a gente vive. Então temos que lutar muito, sim, contra o racismo, porque vidas negras importam”, disse Jesus.





Os manifestos são reflexos da onda de protestos pelo mundo causada pelo assassinato de George Floyd. Ex-segurança negro, ele foi morto por um policial branco, em Mineápolis, nos Estados Unidos, no último dia 25 de maio.





Com aval da federação, rodada do Campeonato Alemão é marcada por manifestações antirracistas

No Brasil, outro caso recente chocou e também ampliou o debate sobre racismo. O garoto João Pedro, de 14 anos, foi morto dentro de sua casa, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, alvejado por tiros disparados pela polícia durante uma operação na comunidade onde vivia. Diante do episódio, Willian reforça: não há como tratar tal fato como normal (confira o depoimento completo no vídeo acima).





– A gente costuma tratar assuntos assim como um assunto normal, e não é normal. Mais um menino negro sendo assassinado dentro de casa e ninguém sabe explicar o porquê. Com certeza isso mexe muito comigo e com as outras pessoas negras que moram no Brasil e ao redor do mundo também – comenta o atacante do Chelsea.





"É importante o posicionamento de muitas pessoas, principalmente negras. Eu estou do lado do protesto, estou do lado do posicionamento para que isso possa acabar de uma vez por todas”, declarou Willian.

Enquanto o futebol na Inglaterra não retorna, Gabriel Jesus e Willian usam a voz ao invés dos pés. A volta do Campeonato Inglês será no dia 17 de junho. O Manchester City encara o Arsenal, às 16h15 (de Brasília). O Chelsea volta a jogar no dia 21, contra o Aston Villa, fora de casa.





Globo Esporte