Gatorade® lança "Faça cada dia valer": uma campanha para inspirar os amantes do esporte a continuarem suando a camisa

Como a bebida esportiva número um do mundo, Gatorade busca incentivar todos que treinam, pessoas comuns e atletas, a buscarem suas melhores versões e fazerem cada dia valer . Por isso, Gatorade® lança sua mais recente campanha na América Latina para inspirar pessoas de todo o mundo, chamada de Faça Cada Dia Valer.





Inspirada na fala de Muhammad Ali: "não conte os dias; faça cada dia valer", a campanha de Gatorade visa motivar as pessoas a continuarem praticando atividades físicas mesmo em casa e terem o melhor resultado dentro de seus objetivos. A partir de cenas da trajetória de Gabriel Jesus, o filme mostra que todos podem superar seus próprios limites e encontrar no suor a motivação para fazer cada dia valer, seguindo o exemplo inspirador do jogador.





"Gatorade entende que este é um momento sem precedentes para todos, e queremos apoiar e incentivar as pessoas de todos os lugares a continuarem buscando o seu melhor desempenho esportivo. Queremos desafiar a noção de treinar para manter a forma: os exercícios em casa também podem nos ajudar a alcançar nossa melhor performance no esporte, tanto para pessoas comuns, quanto para atletas", declarou Jill Leccia, Diretora Sênior de Bebidas Funcionais e Nutricionais.





No digital, a marca irá realizar publicações com pílulas de conteúdo inspiradoras sobre o dia a dia dos treinos de Gabriel Jesus em casa, mostrando que todo mundo pode encontrar a melhor maneira para continuar em movimento mesmo durante o período que estamos vivendo. Os conteúdos podem ser acompanhados em http://www.instagram.com/gatoradebrasil/





Além disso, Gatorade promoveu no Brasil durante 30 dias a iniciativa "Vencer Vem de Dentro", criada junto com um time de profissionais do esporte para vencer a falta de atividades físicas dentro de casa. As aulas foram oferecidas gratuitamente para o público no Instagram da marca e ministradas por profissionais, com dicas de como utilizar itens disponíveis em casa e o próprio peso do corpo para manter uma rotina de exercícios.





Gatorade incentiva o rendimento e a performance esportiva há mais de 50 anos e contém fluidos, carboidratos e sais minerais para ajudar os praticantes de atividade física a terem o melhor desempenho possível. Para melhor atender às necessidades dessas pessoas, os produtos Gatorade contam com o apoio do Gatorade Sports Science Institute (GSSI), que cria produtos respaldados pela mais recente ciência esportiva e desenvolvidos em colaboração com os maiores atletas do mundo em todas as fases da atividade esportiva.