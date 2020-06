Goleiro do Arsenal sofre grave lesão e sai de maca “jurando” jogador do Brighton

Com duas derrotas em duas partidas, a retomada do futebol para o Arsenal não vem sendo dolorosa apenas para a torcida, mas também para seus jogadores de defesa. Depois do espanhol Pablo Marí se machucar no meio de semana contra o City, neste sábado foi a vez do goleiro Bernd Leno sofrer uma grave lesão e provavelmente perder o restante da temporada como o ex-zagueiro do Flamengo.





Aos 36 minutos do primeiro tempo da derrota de 2 a 1 para o Brighton, o arqueiro alemão disputou uma bola pelo alto com o atacante Neal Maupay e torceu – de forma muito feia – o joelho direito (veja abaixo a sequência do lance). O goleiro se contorceu em dores, recebeu atendimento no gramado e depois deixou o campo de maca. Mas “jurando” Maupay, considerando que o rival foi maldoso no lance.





Maupay não recebeu nenhuma advertência do juiz pelo lance com Leno, que foi substituído pelo argentino Emiliano Martinez.





Para piorar o cenário: Maupay foi o autor do gol da vitória de virada do Brighton balançando as redes aos 50 do segundo tempo (Pepe abriu o placar para os Gunners, e Dunk igualou para os donos da casa).

Maupay diz que não foi maldoso com Leno e critica Arsenal

Após o apito final, os jogadores do Arsenal foram tirar satisfação com Maupay, houve um princípio de confusão, mas ninguém foi expulso. Em entrevista após a partida, o atacante francês de 23 anos disse que não teve intenção de machucar Leno e foi além:





- Os jogadores do Arsenal precisam ser mais humildes. Eles falaram demais no primeiro tempo e depois que fizeram 1 a 0. Eles receberam o que mereciam - afirmou à Sky Sports.





Globo Esporte