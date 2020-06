Governo de SP libera retorno aos treinos para clubes da primeira divisão estadual em 1º de julho

(Foto: Emilio Botta)









Os clubes paulistas de futebol da primeira divisão estão liberados para retornar aos treinamentos em seus CTs a partir do dia 1º de julho. Não há data para a volta dos jogos.





O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou a decisão nesta quarta-feira – dia de mais um recorde de mortes por Covid-19 no Estado. Ele esteve reunido, pela manhã, com o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos.





– O governo do Estado determinou e finalizou todos os protocolos para as equipes de futebol profissional, da chamada série A1, para voltar a treinar a partir de 1º de julho – disse Doria.





A decisão revoltou clubes e Federação. Eles pretendiam iniciar imediatamente a testagem de elenco e funcionários para Covid-19 – e então retomar os treinos presenciais. O presidente da Federação não participou da coletiva em que Doria anunciou a liberação dos treinos.





Veja, em protocolo do governo, as medidas que os clubes deverão tomar:

















Nas últimas semanas, representantes dos 16 clubes que disputam a Série A1 do Campeonato Paulista tiveram diversas reuniões com autoridades da prefeitura e do governo estadual para alinhar a melhor forma de fazer o retorno gradativo aos treinamentos.





A volta às atividades terá um esquema especial. Entre as recomendações, estão a limitação de pessoas nos treinos, a testagem prévia, com repetição a cada cinco ou sete dias, e a medição de temperatura. O protocolo também orienta que pessoas com mais de 60 anos não participem das atividades. São os casos dos treinadores do Santos, Jesualdo Ferreira (74 anos), e do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo (68 anos).





O Campeonato Paulista foi paralisado por conta da pandemia do novo coronavírus na décima rodada, em março. São necessárias seis datas para encerrar a competição. Faltam duas rodadas para terminar a fase de grupos, mais os jogos só de ida nas quartas de final e semifinais e os de ida e volta na final.





Globo Esporte