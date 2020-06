Guentzel está esperançoso para retornar de lesão antes do reinício da temporada

(Foto: Reprodução/Site Oficial da NHL)









O Pittsburgh Penguins, que ficou na terceira colocação da Divisão Metropolitana da NHL com 86 pontos, poderá contar com um grande reforço para o retorno da liga. Jake Guentzel disse nesta quinta-feira (11) em entrevista que está esperançoso de voltar da lesão no ombro antes do reinício da temporada regular.





“Estou trabalhando duro e analisando minha situação dia a dia”, disse Guentzel, de acordo com Wes Crosby, do NHL.com. “Estou melhorando a cada dia. Apenas aderindo ao protocolo e ao que tenho que fazer. Se começarmos a jogar novamente, espero estar pronto.”





Jake entrou no gelo pela última vez no dia 30 de dezembro, na vitória dos Penguins por 5 a 2 contra o Ottawa Senators. No dia subsequente, ele foi submetido a uma cirurgia no ombro e estaria programado para ficar fora de ação de quatro a seis meses.





A National Hockey League iniciou a fase 2 do retorno das atividades e Guentzel se juntou a Sidney Crosby, Casey DeSmith, Brian Dumoulin e John Marino nas instalações dos Pens, na última terça-feira (2). “Acho que para nós é bom estar de volta com os caras e nos ver”, disse Guentzel. “Faz muito tempo desde que nos vimos e ficamos no gelo um com o outro sem saber o que vai acontecer… Estamos todos realmente empolgados para continuar.”





Mesmo com essa situação, o atleta de 25 anos decidiu pensar de outra forma e está realmente agradecido com a sua situação: “Eu posso tirar o positivo disso”, disse Guentzel. “Não tenho muita certeza do que teria acontecido se a temporada tivesse terminado, então eu posso levar esses dois ou três meses e usá-los em meu proveito. Se eu puder me reabilitar e me sentir bem, seria bom voltar a jogar.”





Jake Guentzel foi selecionado na terceira rodada do Draft de 2013 pelo Pittsburgh Penguins. Nesta temporada, ele acumula 20 gols e 23 assistências em 39 jogos disputados. O atleta têm sido essencial na equipe na fase de playoffs, registrando 43 pontos (24 gols, 19 assistências) em 41 jogos.





The Playoffs