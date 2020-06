Haaland volta após lesão, sai do banco e dá a vitória ao Borussia nos acréscimos

(Foto: Getty Images)









Haaland marca, e o Borussia Dortmund vence. A frase - que expõe quase que uma relação de causa e consequência - se tornou rotina desde a chegada do norueguês, em janeiro, e voltou a ser precisa neste sábado. Retornando de lesão e saindo do banco de reservas, o jovem atacante de 19 anos foi decisivo mais uma vez ao marcar nos acréscimos, no último lance, o único gol da vitória dos aurinegros por 1 a 0 sobre o Fortuna Düsseldorf, fora de casa.





O triunfo do Borussia nos acréscimos fez com o Bayern de Munique entrasse em campo logo depois sem chances de ser campeão alemão nesta rodada - para isso, os bávaros precisariam que os aurinegros fossem derrotados, além de vencerem o Mönchenglabdach, o que se confirmou. A combinação garantiu uma vaga na próxima Liga dos Campeões ao Dortmund, que chegou a 66 pontos, abriu 10 para o Gladbach e ainda tem chances matemáticas de títulos, uma vez que o Bayern tem 73. O Fortuna Düsseldorf segue na zona de rebaixamento, em 16º, com 28 pontos.





Rápido como um cometa, certeiro como um bom artilheiro. Apesar do desfecho parecido com a maioria de seus jogos desde que chegou ao Borussia, Haaland teve uma atuação diferente neste sábado. Após ficar fora de duas partidas por lesão no joelho, o noruguês começou no banco de reservas e só atuou por pouco mais de 30 minutos. Pouco acionado, ficou basicamente sumido até o cruzamento certeiro de Akanji em sua cabeça aos 49 minutos do segundo tempo. Foram seis toques na bola, duas finalizações e um gol. Direto ao ponto.





O Borussia Dortmund pode agradecer bastante ao brilho de Haaland no apagar das luzes para evitar o tropeço diante de um time que luta contra o rebaixamento. A equipe aurinegra teve um desempenho muito abaixo do esperado neste sábado, com um primeiro tempo pouco ativo e uma etapa final ainda mais sem brilho, sendo ameaçada pelo Fortuna em algumas oportunidades. O time de Lucien Favre chegou a ter raras boas chances, uma desperdiçada por Hakimi no primeiro tempo, e outra em gol de Raphael Guerreiro que acabou anulado pelo VAR por toque da bola em seu braço.





O gol marcado no triunfo fora de casa é o 14º de Haaland em 15 partidas com a camisa do Borussia Dortmund, onde chegou em janeiro, comprado ao RB Salzburg. Contando toda a primeira metade de 2019/20, ainda na Áustria, os números são ainda melhores: o norueguês balançou as redes 42 vezes em 32 jogos em uma temporada que o consolidou como sensação do futebol mundial e um dos grandes alvos do mercado.





