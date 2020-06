Hoffenheim dispensa técnico após divergências sobre orientação do time

Por Redação Blog do Esporte









O Hoffenheim, equipe da primeira divisão do Campeonato Alemão, anunciou a demissão do técnico holandês Alfred Schreuder nesta terça-feira (9). Segundo o clube, a demissão se deve por “diferenças de opinião sobre a orientação do clube”.





Schreuder, de 47 anos, tinha contrato com o clube até 2022 e estava atualmente com o time na sétima posição da Bundesliga, brigando por uma vaga para a próxima liga Europa.





O assistente e irmão do treinador, Dick Schreuder, também irá deixar o clube. Alfred estava no clube desde 2019, vindo do Ajax, após ser auxiliar de Erik Ten Hag. O agora ex-ténico já havia passado pelo clube alemão, entre 2015 e 2018, como auxiliar-técnico de Huub Stevens e depois com Julian Nagelsmann.





Por enquanto, o Hoffenheim não pretende anunciar um novo técnico, e vários membros do clube vão compartilhar as responsabilidades do cargo. A Bundesliga voltou em meados de maio após dois meses interrompida devido à pandemia do coronavírus.





Na nota publicada pelo clube em seu site, o diretor de futebol, Alexander Rosen, explica que as opiniões sobre o futuro da equipe eram diferentes do treinador em relação a diretoria. "Tínhamos opiniões diferentes sobre questões importantes e detalhadas, para que trabalhar juntos até o final da temporada não faça mais sentido", explica





Confira o comunicado oficial do clube em seu Twitter: