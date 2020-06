Inter de Milão acerta com Hakimi, lateral do Real Madrid que estava emprestado ao Borussia Dortmund

Embora a janela de transferências do futebol europeu ainda não tenha iniciado, e sequer tenha data definida em alguns países como Inglaterra e Espanha, as negociações começam a pipocar no Velho Continente. A última delas é a da contratação do lateral-direito Achraf Hakimi pela Inter de Milão.





O anúncio oficial ainda não foi feito. Mas diversos jornais e emissoras europeias cravam o acerto do clube italiano com o Real Madrid pelo jogador marroquino que atuou as duas últimas temporadas emprestado ao Borussia Dortmund. O negócio girou em 40 milhões de euros, mas podendo chegar a 45 milhões (R$ 273 milhões na conversão do dia) de acordo com aditivos no contrato que será de cinco anos.





Hakimi, de 21 anos, inclusive se despediu nesta terça do Borussia Dortmund nas redes sociais com um carta em duas versões (inglês e espanhol, veja acima). O clube também publicou uma nota agradecendo o jogador pelos serviços prestados.





- Agradecemos a Achraf Hakimi por seu tempo em Dortmund e desejamos a ele tudo de melhor em sua futura carreira – publicou o clube aurinegro alemão.





Para o lugar de Hakimi, o Borussia já fechou com o belga Meunier, que estava sem contrato com o PSG.

Globo Esporte