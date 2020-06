Jogadores do Liverpool se ajoelham antes de treino em protesto contra violência policial aos negros

Depois de a rodada da Bundesliga ter sido marcada por protestos diante da violência contra a população negra, os jogadores do Liverpool resolveram se posicionar antes do treinamento desta segunda-feira. O elenco do atual campeão europeu se reuniu no centro do gramado do Anfield e se ajoelhou, se manifestando após o assassinato do ex-segurança George Floyd por um policial em Mineápolis - que gerou uma onda de revoltas pelos Estados Unidos.





Atletas como Van Dijk, Firmino e Milner postaram a foto dos jogadores ajoelhados no centro do campo, usando a mesma legenda, "Unidade é força", com a hashtag #BlackLivesMatter - que vem guiando a onda de manifestações nos Estados Unidos desde a última semana e significa "Vidas negras importam".





No último domingo, o atacante Marcus Thuram também se ajoelhou após marcar seu primeiro gol na vitória do Borussia Mönchengladbach sobre o Union Berlin, por 4 a 1. O ato se tornou simbólico em 2017, quando o jogador da NFL (liga de futebol americano dos EUA) Colin Kaepernick o realizou durante a execução do hino nacional dos EUA, em forma de protesto à violência contra os negros no início do mandato do presidente Donald Trump - e foi copiado por outros atletas na sequência.





Além do francês, outros jogadores usaram o campo para se posicionar em meio ao tema. O meia Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, exibiu uma camisa com os dizeres "Justiça para George Floyd" após marcar um gol na vitória da equipe aurinegra sobre o Paderborn. E, no sábado, o meia norte-americano Weston McKennie, do Schalke 04, usou uma faixa no braço com a mesma frase, no confronto contra o Werder Bremen.





No Twitter, o Manchester United também se manifestou.





- United contra o racismo - postou o clube.





Atacante do PSG, o francês Kylian Mbappé também foi as redes, e postou um desenho de vários bonecos playmobil das mais variadas profissões (um deles com uniforme do PSG, inclusive) falando:





- Polícia junto a nós, e não contra nós.





Globo Esporte