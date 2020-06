"Jogo fantasma": STJD pede para que TJDs do Paraná e da Paraíba investiguem Andraus e Serrano-PB

O STJD (Superior Tribunal de Justiça) pediu que os TJDs (Tribunais de Justiça Desportiva) do Paraná e da Paraíba investiguem o suposto jogo fantasma entre Andraus-PR e Serrano-PB. O "jogo" movimentou pelo menos R$ 10 milhões em apostas, segundo reportagem do Fantástico em maio.





O advogado do Andraus, Marluz Dalledone, e o advogado do Serrano-PB, Lucas Bezerra, afirmam que a partida ocorreu em 25 de março. Detalhe importante: o futebol brasileiro tinha sido paralisado 10 dias antes, em 15 de março, por conta da pandemia de coronavírus.





O Serrano-PB, porém, diz não ter enviado seus próprio jogadores, mas, sim, acertado para que atletas do futebol paranaense - sem vínculo com o Serrano-PB - representassem o clube no amistoso.





Mesmo sem fotos, vídeos ou outras provas de que realmente foi disputado, o jogo entre Andraus e Serrano-PB recebeu apostas de mais de 200 sites de fora do país e movimentou pelo menos R$ 10 milhões, o que chamou atenção de auditores.





Dois dias depois da denúncia do Fantástico, a FPF (Federação Paranaense de Futebol) pediu para que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e o STJD apurassem o suposto jogo fantasma.





O STJD, porém, entende que não compete a ele essa análise. Por isso, o STJD pediu nesta quinta-feira que o TJD-PR e o TJD-PB investiguem Andraus e Serrano-PB, já que a duas Federações - a Paranaense e a Paraibana - são obrigadas a autorizar a realização de amistosos.





Além disso, o STJD citou o artigo 36 do regimento interno do TJD-PR para justificar essa decisão. "Ao Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná e às Comissões por ela criadas cabem exercer a jurisdição processando e julgando matérias referentes às infrações (...) nos limites da jurisdição territorial da Federação Paranaense de Futebol", diz o artigo.





