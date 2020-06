Liga Francesa divulga calendário da temporada 2020/21 do Campeonato Francês

Reunidos nesta sexta-feira, dia 26 de junho, e alinhado com as decisões da Assembléia Geral da LFP de 23 de junho e da Assembléia Federal de 26 de junho do mesmo ano, o Conselho de Administração da LFP definiu o rebaixamento do Amiens SC e do Toulouse FC para a Ligue 2 BKT e confirmou a promoção de FC Lorient e do RC Lens para a Ligue 1 Uber Eats.





O novo calendário geral de competições para a temporada 2020/2021 também foi definido.





Ligue 1 Uber Eats





A primeira rodada da Ligue 1 Uber Eats 2020/2021 está marcada para os dias 22 e 23 de agosto de 2020.





As datas estão em conformidade com a UEFA devido às finais da Liga Europa e da Liga dos Campeões agendadas para os dias 21 e 23 de agosto. Assim, a primeira rodada da Ligue 1 Uber Eats poderá sofrer alguns ajustes para evitar o conflito de datas.





Cinco rodadas da Ligue 1 Uber Eats (15ª rodada, 17ª, 18ª, 20ª e 23ª) ocorrerão durante a semana.





A 17ª rodada, programada para quarta-feira, 23 de dezembro de 2020, será a última do ano antes das férias de inverno.





A retomada do campeonato em 2021, sendo a 18ª rodada, ocorrerá na quarta-feira, 06 de janeiro de 2021.





A última rodada do primeiro turno - 19ª rodada - vai ocorrer no fim de semana de 9 de janeiro de 2021, enquanto a primeira do segundo turno - 20ª rodada - ocorrerá na quarta-feira, 20 de janeiro de 2021.





A 38ª e última rodada da Ligue 1 Uber Eats 2020/2021 será realizada no domingo, 23 de maio de 2021.





Já a repescagem da Ligue 1 Uber Eats, disputada entre o 18º colocado da Ligue 1 com o vencedor dos playoffs da Ligue 2 BKT, estão marcados para quinta-feira, 27 de maio (jogo de ida) e domingo, 30 de maio de 2021 (jogo de volta).





Ligue 2 BKT





A Ligue 2 BKT terá seu início no dia 22 de agosto de 2020 e se estenderá até 15 de maio de 2021, data da 38ª e última rodada.





Cinco rodadas da Ligue 2 BKT (15ª rodada, 17ª, 18ª, 20ª e 23ª) ocorrerão durante a semana.





Programada para terça-feira, 22 de dezembro de 2020, a 17ª rodada será a última do ano antes das férias de inverno.





A retomada do campeonato ocorrerá na terça-feira, 05 de janeiro de 2021, com a 18ª rodada.





A última rodada do primeiro turno - 19ª rodada - ocorrerá no fim de semana de 9 de janeiro de 2021, enquanto a primeira do segundo turno - 20ª rodada - ocorrerá na terça-feira, 19 de janeiro de 2021.





Os dois jogos dos playoffs ocorrerão na terça-feira, 18 de maio, e na sexta-feira, 21 de maio de 2021.





A repescagem da Ligue 2 BKT, formada pelo o 18º colocado da Ligue 2 BKT contra o 3º do Nacional 1, está marcada para quarta-feira, 19 de maio (jogo de ida) e sábado, 22 de maio de 2021 (jogo de volta).





Copa da Liga BKT





A 26ª final da Copa da Liga BKT, que será disputada entre o Paris Saint-Germain e Olympique Lyonnais, anteriormente prevista o dia 4 de abril de 2020 e adiada devido à crise sanitária, ocorrerá na sexta-feira, 31 de julho de 2020, às 20h45 (horário local) no Stade de France.